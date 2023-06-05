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Уже 1553 человека пострадали от укусов клещей

3 274
#клещи
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Уже 1553 человека пострадали от укусов клещей

Среди пострадавших 824 взрослых и 729 детей.

На начало июня по поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратилось 1553 человека. Среди пострадавших 729 детей.

В лаборатории были доставлены для исследования 1378 клещей, 167 из них оказались инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, 80 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, шесть – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека. 

В 15,7% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,4% —   на территории садоводческих товариществ, в 67,8% случаев —  на территории домовладений и приусадебных участков.

По состоянию на 1 июня, акарицидные обработки проведены на площади 975 гектаров, в том числе при подготовке к летней оздоровительной кампании —  на площади 87 гектаров.
3 274
#клещи
1

Комментарии (3)

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Сергей

32 минуты назад
Новая тема вместо ковида? Напишите о решении данной проблемы. О способах решения. Надо усилия прикладывать для написания интересны и полезных новостей.
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Вася

51 минуту назад
От клещей даже государство защитить не может
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Гость

53 минуты назад
Число покусанных и теряющих здоровье от клещей растет. Кто занимается вопросом и какие меры предпринимаются? Ждем, пока всех перекусают? Аналогично с деревьями. Проблема заражений всех деревьев в Липецке и области огромная, сначала стволы становятся зплеными, потом засыхают. Скоро можкт совсем не остаться деревьев. На начальных этапах, когда еще можно побороться, никто этим вопросом не занимался.
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