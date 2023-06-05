Уже 1553 человека пострадали от укусов клещей

Среди пострадавших 824 взрослых и 729 детей.



На начало июня по поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратилось 1553 человека. Среди пострадавших 729 детей.



В лаборатории были доставлены для исследования 1378 клещей, 167 из них оказались инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, 80 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, шесть – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.



В 15,7% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,4% — на территории садоводческих товариществ, в 67,8% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.



По состоянию на 1 июня, акарицидные обработки проведены на площади 975 гектаров, в том числе при подготовке к летней оздоровительной кампании — на площади 87 гектаров.