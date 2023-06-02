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53 минуты назад
Рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько украинских беспилотников
Губернатор попросил жителей области сохранять спокойствие.
Рядом с Курском ночью системой ПВО было сбито несколько украинских беспилотников, - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Телеграм-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что город находится под надёжной защитой наших военных.
В Курской области введены высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, в рамках которого усилен пропускной режим на приграничных территориях. Добровольные дружины в регионе дежурят круглосуточно. 31 мая при обстреле поселка Теткино повредили линии электропередачи. В тот же день были ранены два человека. 1 июня село Гоголевка осталось без света из-за атаки беспилотника на подстанцию, - пишет "Ъ".
В Курской области введены высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, в рамках которого усилен пропускной режим на приграничных территориях. Добровольные дружины в регионе дежурят круглосуточно. 31 мая при обстреле поселка Теткино повредили линии электропередачи. В тот же день были ранены два человека. 1 июня село Гоголевка осталось без света из-за атаки беспилотника на подстанцию, - пишет "Ъ".