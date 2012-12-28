Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Два БПЛА подавлены в Становлянском районе
Происшествия
Полиция заинтересовалась видео со стрельбой по собакам
Происшествия
Вблизи границ области замечены беспилотники: введен желтый уровень опасности
Происшествия
Осталось немного: липчанам рассказали, когда наступит метеорологическая весна
Погода в Липецке
Ельчанин пожаловался на постановление военного комиссара и выиграл суд
Общество
38-летнего мужчину 15 минут избивали деревянным бруском
Происшествия
Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Общество
На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства
Общество
«КамАЗ» на батарейках» протестировали на избирательном маршруте
Общество
На избирательных участках предлагают бесплатный чай с блинами
Общество
Читать все
Председатель горсовета Евгения Фрай проголосовала дистанционно
Политика
Госжилинспекция оштрафовала УК «Нефрит-Л» на 125 тысяч рублей
Общество
Безработная вдова пыталась похитить прокладки и продукты
Происшествия
Предполагаемый закладчик успел разложить 22 свёртка с наркотиками по 21 адресам
Происшествия
78-летний пенсионер решил стать брокером и перевёл мошенникам 615 000 рублей
Происшествия
40-летний мужчина погиб при пожаре в съёмной квартире
Происшествия
Бой-баба: 39-летняя липчанка побила мужчину и сняла с него обручальное кольцо
Происшествия
Заболеваемость внебольничными пневмониями оказалась в 1,8 раза выше среднего многолетнего показателя
Здоровье
Прекращено уголовное дело в отношении врача, пациент которого умер от кровопотери
Общество
Семь сотрудников НЛМК стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года»
Общество
Читать все
Общество
85
9 минут назад

Прекращено уголовное дело в отношении врача, пациент которого умер от кровопотери

Уголовное дело в отношении женщины было прекращено за истечением сроков давности.

Елецкий городской суд за истечением сроков давности прекратил уголовное дело в отношении 24 летней женщины — врача-стажера по обвинению в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«Согласно предъявленному обвинению, в августе 2021 года врачом-стажером были допущены дефекты при оказании медицинской помощи пациенту вследствие неверной трактовки клинико-лабораторной картины его состояния. В результате у пациента началось неконтролируемое внутреннее кровотечение, и тяжелая кровопотеря привела к смерти», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ, относящееся к категории небольшой тяжести. А по статье 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. С момента инкриминируемого врачу преступления этот срок уже истек.
медицина
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru