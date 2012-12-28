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Общество
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9 минут назад
Прекращено уголовное дело в отношении врача, пациент которого умер от кровопотери
Уголовное дело в отношении женщины было прекращено за истечением сроков давности.
«Согласно предъявленному обвинению, в августе 2021 года врачом-стажером были допущены дефекты при оказании медицинской помощи пациенту вследствие неверной трактовки клинико-лабораторной картины его состояния. В результате у пациента началось неконтролируемое внутреннее кровотечение, и тяжелая кровопотеря привела к смерти», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ, относящееся к категории небольшой тяжести. А по статье 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. С момента инкриминируемого врачу преступления этот срок уже истек.
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