Прекращено уголовное дело в отношении врача, пациент которого умер от кровопотери

Уголовное дело в отношении женщины было прекращено за истечением сроков давности.

Елецкий городской суд за истечением сроков давности прекратил уголовное дело в отношении 24 летней женщины — врача-стажера по обвинению в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.«Согласно предъявленному обвинению, в августе 2021 года врачом-стажером были допущены дефекты при оказании медицинской помощи пациенту вследствие неверной трактовки клинико-лабораторной картины его состояния. В результате у пациента началось неконтролируемое внутреннее кровотечение, и тяжелая кровопотеря привела к смерти», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ, относящееся к категории небольшой тяжести. А по статье 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. С момента инкриминируемого врачу преступления этот срок уже истек.