40-летний мужчина погиб при пожаре в съёмной квартире

Трагедия произошла в Задонске.

14 марта около 6 часов утра при тушении пожара в квартире на улице Карла Маркса в Задонске было обнаружено тело мужчины.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погибшему было 40 лет. Эту квартиру он снимал.