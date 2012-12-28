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Происшествия
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31 минуту назад
40-летний мужчина погиб при пожаре в съёмной квартире
Трагедия произошла в Задонске.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погибшему было 40 лет. Эту квартиру он снимал.
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