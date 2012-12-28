Ельчанин пожаловался на постановление военного комиссара и выиграл суд

Мужчине удалось оспорить штраф в 10 000 рублей за неявку в военкомат.

Елецкий городской суд рассмотрел жалобу мужчины на постановление военного комиссара города Ельца и Елецкого района, которым он был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 21.5 КоАП РФ «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» и ему назначен штраф в 10 000 рублей.При рассмотрении жалобы было установлено, что в постановлении военного комиссара города Ельца и Елецкого района, как и в протоколе по делу об административном правонарушении, не указана часть статьи, которая вменяется гражданину. А в статье 21.5 КоАП РФ таких частей пять. И все они разные: от неявки по повестке до несообщения об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности.«Из объективной части правонарушения не представляется возможным сделать однозначный вывод о квалификации деяния по какой-либо части статьи 21.5 КоАП РФ. Кроме того, из представленных доказательств не представлялось возможным сделать вывод о надлежащем извещении гражданина о необходимости явки для прохождения воинского учета, поскольку отсутствуют сведения о направлении и вручении вызовов военного комиссариата. В связи с чем решением суда постановление военного комиссара города Елец и Елецкого района Липецкой области было отменено. Материал по факту неявки гражданина на мероприятия, связанные с призывом, возвращен военному комиссару города Елец и Елецкого района Липецкой области на новое рассмотрение», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области. При использовании ссылка обязательна.