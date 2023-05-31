Общество

сегодня, 12:47

Бал детсадовцев прошел в Быхановом саду

3 858
#выпускной. детский сад
1
Загрузка плеера
Сегодня утром в Быхановом саду прошел бал дошкольников. Точнее концерт, на котором выступали малыши, занявшие призовые места в различных городских конкурсах. Традиции балов для выпускников детских садов уже 16 лет.







— Из детских садов Липецка выпускается более шести тысяч ребят. Сегодня на традиционном городском выпускном присутствует около 350 детей — призеры различных городских конкурсов: интеллектуальных, творческих, песенных, театрализованных, — рассказала заместитель председателя городского департамента образования Юлия Паньковик.

— Родителям — терпения, удачи, а детям и учителям — взаимного уважения, потому что только при взаимном уважении будут достигнуты результаты, — напутствовала малышей председатель городского Совета депутатов Евгения Фрай.

Амфитеатр Быханова сада пестрел от разнообразия нарядов. Можно сказать — это был первый выход в свет.









Мама юной Есении, рассказала, что ее дочь — лауреат песенного конкурса. К выпускному семья готовилась, как к главному событию года. В детском суду Есения разучивала песенный номер. А мама занималась нарядом для дочери.

— Один раз в жизни выпускной у ребенка бывает, — считает мама девочки.



А Наталья сделала дочери Валерии, которая заняла первое место в театральном конкурсе за сказку «Марья-искусница», прическу сама, нарядное платье сшила бабушка.

— Хороший праздник, но немного не организовано. Не распределены места для детских садов, не всем детям видно за взрослыми, — поделилась впечатлениями Наталья.

После выпускного бала дети с родителями отправились гулять по парку.


3 858
#выпускной. детский сад
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

10 минут назад
Вечный праздник
ответить

12345

12 минут назад
Как на 9 мая шествие так нельзя, а пограничникам можно, и детям можно, и марафоны(с перекрытием пол города) тоже можно
ответить

Хорошо обошлось.

40 минут назад
Хорошо улицу не перекрыли а могли. Сейчас так принято где какое мероприятие нодо улицу ил квартол перекрывать.
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
58
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Снежка, Маша, Аленка и Варя обошлись в 50 000 рублей
#авторские права #контрафакт
1
Снежка, Маша, Аленка и Варя обошлись в 50 000 рублей

сегодня, 13:03

Общество
Садоводческое товарищество оштрафовали на 100 000 рублей за отсутствие света
#ЖКХ
1
Садоводческое товарищество оштрафовали на 100 000 рублей за отсутствие света

сегодня, 12:37

Общество
В рамках капремонта в Липецкой области обновят фасады 53 домов
В рамках капремонта в Липецкой области обновят фасады 53 домов

сегодня, 12:21

Общество
Бывшего начальника областного управления дорог оштрафовали на 80 тысяч рублей
#Валентин Малахов #«Руслан-1» #Илья Тузов
10
Бывшего начальника областного управления дорог оштрафовали на 80 тысяч рублей

сегодня, 11:38

Общество
Управляющая компания собирала деньги с жильцов ещё два года после лишения лицензии
#ЖКХ
4
Управляющая компания собирала деньги с жильцов ещё два года после лишения лицензии

сегодня, 10:47

Общество
Джаз, опера, рафтинг — на липецкой земле начинается новый турсезон
#туризм #«Липецкая земля»
6
Джаз, опера, рафтинг — на липецкой земле начинается новый турсезон

сегодня, 10:43

Общество