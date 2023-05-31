Бал детсадовцев прошел в Быхановом саду

Сегодня утром в Быхановом саду прошел бал дошкольников. Точнее концерт, на котором выступали малыши, занявшие призовые места в различных городских конкурсах. Традиции балов для выпускников детских садов уже 16 лет.— Из детских садов Липецка выпускается более шести тысяч ребят. Сегодня на традиционном городском выпускном присутствует около 350 детей — призеры различных городских конкурсов: интеллектуальных, творческих, песенных, театрализованных, — рассказала заместитель председателя городского департамента образования Юлия Паньковик.— Родителям — терпения, удачи, а детям и учителям — взаимного уважения, потому что только при взаимном уважении будут достигнуты результаты, — напутствовала малышей председатель городского Совета депутатов Евгения Фрай.Амфитеатр Быханова сада пестрел от разнообразия нарядов. Можно сказать — это был первый выход в свет.Мама юной Есении, рассказала, что ее дочь — лауреат песенного конкурса. К выпускному семья готовилась, как к главному событию года. В детском суду Есения разучивала песенный номер. А мама занималась нарядом для дочери.— Один раз в жизни выпускной у ребенка бывает, — считает мама девочки.А Наталья сделала дочери Валерии, которая заняла первое место в театральном конкурсе за сказку «Марья-искусница», прическу сама, нарядное платье сшила бабушка.— Хороший праздник, но немного не организовано. Не распределены места для детских садов, не всем детям видно за взрослыми, — поделилась впечатлениями Наталья.После выпускного бала дети с родителями отправились гулять по парку.