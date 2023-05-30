Общество

38 минут назад

Госжилинспекция в суде отстояла платежку мечты

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#платежка #перерасчет. суд #Госжилинспекция
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Госжилинспекция в суде отстояла платежку мечты

Тяжба тянулась около двух лет.

Арбитражный суд Центрального округа в Калуге оставил без изменения решение Апелляционного суда Воронежа и отклонил кассационную жалобу липецкого филиала компании «Квадра». Речь идет попытке энергетиков оспорить решение Госжилинспекции о перерасчете платы за отопление жильцам дома № 57 по улице Меркулова.

Еще в 2021 год жильцы дома обратились в ГЖИ с жалобой неверный, по их мнению, расчет платы за отопление. Госжилинспекция проверила правильности начисления платы с октября 2018 года по март 2021 года, и выдала предписание липецкому филиалу компании «Квадра» вернуть жильцам 5,5 миллиона рублей. Энергетики перерасчет сделали, но обратились в арбитражный суд и успешно оспорили предписание. Возможно, на это повлиял тот факт, что в судебное заседание не явился представитель Госжилинспекции, хотя и был о нем извещен.

Однако позже сотрудники Госжилинспекиции обжаловали это решение в Девятнадцатом апелляционном суде Воронежа и  выиграли дело. Энергетики тоже не сидели сложа руки и подали кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа.

Как рассказал GOROD48 заместитель руководителя ГЖИ по Липецкой области Максим Пустовалов, заседание кассационного суда в Калуге переносилось трижды. В результате суд Центрального округа оставил решение Девятнадцатого апелляционного суда Воронежа без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения. Жильцам возвращать деньги не придется. Решение кассационный суда принял 29 мая — в день, когда исполняющим обязанности ГЖИ Липецкой области стал бывший прокурор Алексей Кащеев.
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#платежка #перерасчет. суд #Госжилинспекция
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Комментарии (2)

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Однако

6 минут назад
Ничего не понятно, но очень интересно!
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Ничешо не понимаю

21 минуту назад
Квадра дело проиграла, но деньги возвращать не надо. Парадокс
ответить
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