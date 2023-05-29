Общество

сегодня, 16:00

Алексея Кащеева назначили и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области

5 931
#ГЖИ #правительство области #кадры
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Алексея Кащеева назначили и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области

Бывший работник прокуратуры сменил другого и.о. - Юрия Букреева.

В Госжилинспекции Липецкой области — новое назначение. Вместо Юрия Букреева, который возглавлял это ведомство ранее с приставкой и.о. и который теперь курирует восстановление подшефного правительству области района Донбасса, временным руководителем стал Алексей Кащеев, бывший заместитель прокуроров Октябрьского и Советского районов Липецка.

Алексей Кащеев родился в 1978 году в Тербунском районе. В 2000 году окончил Воронежский государственный университет по специальности юриспруденция. После работал в органах прокуратуры Липецкой области. Занимал должности заместителя Данковского межрайонного прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры и процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры области, заместителя прокурора Правобережного района Липецка, прокурора Хлевенского района, Липецкого межрайонного природоохранного прокурора, а также прокурора Октябрьского и Советского районов областного центра. За успехи в работе неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором области.

В новой должности Алексею Кащееву предстоит контролировать исполнение требований жилищного законодательства и обеспечение прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг. Также в сфере полномочий – осуществление лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, контроль использования и сохранности жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
5 931
#ГЖИ #правительство области #кадры
2

Комментарии (5)

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==иван

23 минуты назад
кто рулит снял поставил .это что отдел продажь .или в рахниз перезанимались
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Вася

29 минут назад
Походу он не в курсе в какую ж.... пришел
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Гость

49 минут назад
Липчанин, а по фамилии то и не скажешь
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Мимоходом

сегодня, 16:24
А что так? Слишком честный или попёрли?
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Липчанин

сегодня, 16:07
Да , потрепала его жизнь , 45 лет
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