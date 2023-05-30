Общество

сегодня, 14:06

В Липецкой области открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

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#социальное обеспечение #СВО
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В Липецкой области открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

В Липецке на улице 50 лет НЛМК, 35 сегодня открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества».  Новая организация, филиалы которой открываются по всей стране, создана по указу Владимира Путина и будет заниматься социальным сопровождением ветеранов СВО и членов их семей.

Указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» президент Владимир Путин подписал 3 апреля этого года. Не прошло и двух месяцев, как в Липецкой области открылся региональный филиал фонда. По всей стране филиалы должны заработать к 1 июня. 

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, их родных, и семей погибших. По принципу одного окна здесь предоставляются услуги МФЦ, центра занятости, юридическая и психологическая  помощь, регулируется назначение медицинских услуг, санаторно-курортного лечения, реабилитации. С участниками СВО и их близкими в фонде будут работать социальные координаторы и психологи. 

«Здесь нет неудобных вопросов, и здесь нет формализма. Наша задача — с каждым провести беседу тет-а-тет, по-человечески и неравнодушно», — говорит заместитель директора по связям с общественностью и органами государственной власти регионального филиала фонда Алина Теперик.  

Липецкий филиал фонда разместился в бывшем здании отделения Фонда социального страхования, которое после объединения с Пенсионным фондом переехало в Социальный фонд России на Соборной площади. Ремонт здания выполнен всего за месяц. В нем создана доступная среда, продумана и транспортная доступность: фонд находится недалеко от автобусной остановки и имеет свою парковку.  Одна из изюминок фонда — детская комната. Пока взрослые решают свои насущные вопросы, из игровой ведётся он-лайн трансляция и можно видеть, чем занимается ребёнок. 

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— Здесь собраны лучше практики липецкой земли и опыт федеральных проектов. По принципу одного окна предоставляются услуги здравоохранения, военкомата, полиции, центра занятости — всё здесь есть. Очень здорово, что сюда можно прийти с детьми. Очень грамотно организовано пространство, замечательно подобран персонал. Ребята, которые придут с СВО могут быть уверены — ими будут заниматься профессионалы, они найдут в фонде поддержку и доброе слово, — сказал губернатор Игорь Артамонов.  

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По словам директора филиала фонда Андрея Полякова, сейчас штат организации составляет 20 человек, но в перспективе он может быть увеличен до 120. 

«Такие организации, как наш фонд, не создавались в нашей стране никогда. И на нас с вами лежит огромная ответственность организовать персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, адресно помогать каждому из них, быть неравнодушным к их проблемам, их запросам. Главные ценности фонда — справедливость, забота и уважение к защитникам Отечества. Наша задача — сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов, окружить их почётом и вниманием. Поэтому будьте рядом, будьте на связи, помогайте и поддерживайте друг друга», — отметила в своём видеообращении ко всей команде фонда «Защитники Отечества» его председатель Анна Цивилева.

На открытии фонда также чествовали участников СВО и их родных. Сержант Дмитрий Богомолов и лейтенант Павел Голынский были награждены орденами Мужества посмертно. Награды вручали их семьям. 

Кроме того, благодарственные письма правительства Липецкой области получили самые активные социальные кураторы, работающие с семьями участников СВО. 

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#социальное обеспечение #СВО
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Комментарии (1)

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А как же

26 минут назад
Афганские,чеченские и др.ветераны и члены их семей.Или в пролёте?
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