Сегодня в Липецке: штрафы из-за любимой собаки и стоит ли грозить начальству увольнением

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

Днём возможен дождь

Сегодня в Липецке опять не жарко. Температура от 19 до 21 градуса, днём возможен небольшой дождь.







Отключения воды

Сегодня временные неудобства, связанные с отключением холодной воды, коснутся всего 4-х улиц.







С 10:00 до 20:00 пропадёт вода в кранах на улицах Дубовой, 3/2, 13а, 50, 180; Моршанской, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а; Саратовской, вл.3, вл. 3/4; Физкультурной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Отключения света

В связи с плановым ремонтом на электросетях с 9:00 до 17:00 отключат свет на улицах Гагарина, 110, 110а, 112, 145; Звёздной, 3/4, 7, 8, 8/2; Ковалёва, 121а, 121б; Космонавтов, 42/2, 37, 39/1, 39/5, 41, 41/1, 41/2, 51, 52; Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Сергея Тюленина, 3, 11, 12, 13, а также в Витебском переулке, 9.







Полностью в эти часы обесточат улицу Филипченко и переулок Данковский.

Пробки

Спасения от заторов нет с раннего утра, вернее – есть шанс добраться до работы с наименьшими потерями времени, если перед выездом открыть «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Пара минут на их изучение могут помочь сэкономить уйму драгоценного времени в дороге.

«Город влюблённых людей» (12+)

Концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2) приглашает сегодня в 19:00 на концерт «Город влюблённых людей» ансамбля «Унион-Бэнд».







Солисты Игорь Пронин, Василина Бережная, Анастасия Пименова и Артём Тарасов исполнят песни из золотого фонда советской и российской эстрады: «Город влюблённых людей», «Проснись и пой», «Как провожают пароходы», «Ходит песенка по кругу», «Песенка о капитане», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Подмосковные вечера», «Фонари», «Эй моряк», «Песенка о хорошем настроении», «Свадебная», «Село весело», «Белые крылья», «На побывку едет», «Дорогой длинною», «Трололо», «В синем море».



Наряду с этим, музыкантами будут исполнены инструментальные композиции «Coloriage», «Take Five» и другие.

«Музей для друзей»

IV межрегиональный фестиваль «Музей для друзей» проходит в Липецке в эти дни. Желающие могут посетить выставки, экскурсии, ознакомиться с музейными пространствами.

Например, сегодня в 11:00 в Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) состоится мероприятие «Скрипы, свист и балагуры» (12+), на котором расскажут о возникновении музыкальных инструментов на Руси.







А в 12:00 начнётся музыкально-историческая экскурсия по липецкому Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18). Желающие смогут узнать о прошлом и настоящем главных музыкальных коллективов нашего города (12+).

Жителей аварийных домов обещают расселить в этом году

Программу по переселению из аварийного жилья Липецкая область выполнит досрочно – в 2023 году вместо 2025-го, сообщили в Правительстве региона. Для этого в регионе сейчас строят 18 многоэтажек.







Начиная с 2019 года в области расселили 68,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в котором проживали 4230 человек, что составляет более 60% от общего количества.

Что делать, если не убирают возле дома

Увы, но липчане до сих пор продолжают жаловаться на грязь в своих дворах, переполненные мусорные контейнеры, антисанитарию.







В мэрии Липецка напомнили, что случае некачественной уборки придомовой территории и контейнерных площадок, жители должны обратиться в свою управляющую организацию или ТСЖ. Также можно сообщить о проблеме в Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному номеру 8-800-450-48-48. Если проблема не решается – в ГЖИ по телефону 22-13-16 или с помощью платформы ГИС ЖКХ.

Нерадивым «управляшкам» грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей.

Штраф за любимого друга



Согласно административному Кодексу Липецкой области сумма может варьироваться от 500 до 5 000 рублей. В Советском районе Липецка недавно провели рейды, в ходе которых выявили нарушителей.







Некоторые наши читатели сегодня специально встали пораньше, чтобы погулять с четвероногим любимцем. Но не лишним для них станет напоминание правил выгула собак. Штрафы можно получить, например:

- За выгул собак без поводка и намордника. Исключение составляют собаки карликовых пород и щенки до 3-х месяцев. Не выпишут штраф и если ваш питомец резвится в специально отведенных местах. А если свободно бегает возле дома, беудьте готовы раскошелиться.

- За то, что гуляете с собаками на территории образовательных организаций, учреждений здравоохранения, детских и спортивных площадках.

- Если вы вывели собаку – пусть даже и в наморднике, а сами находитесь в нетрезвом состоянии.

- Если с собакой гуляют подростки до 14 лет без сопровождения взрослых.

- Если собаку оставили без присмотра в общественном месте, например, на улице перед магазином.

- Если собака гуляет сама по себе (она ведь не кошка) т.е. без хозяина.

Начальники нервируют липчан



Грубое и некомпетентное начальство чаще всего является источником стресса на работе для липчан. Это выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.







Плохие отношения с руководителями назвали причиной стресса 16% опрошенных. 11% опрошенных считают основным источником нервотрепки поведение коллег. Еще по 8% — непрофессионализм руководства и сослуживцев. Низкий уровень заработка нервирует 7%. По 6% испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков. По 4% — из-за перегрузки и поведения клиентов. 3% назвали главным источником стресса «бардак в компании».



Женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма тех и других.

Компромисс на работе

А вот начальники, напротив, чаще пытаются выстроить доверительные отношения с подчиненными. А если те собрались увольняться, то пытаются найти разумный выход из ситуации. Это стало понятно после другого опроса SuperJob.

7 из 10 работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться. Руководители даже готовы на улучшения условий труда и повышение зарплаты. На уступки идут 74 % работодателей Липецкой области. И лишь 17 % без зазрения совести увольняют «шантажистов».







Ситуации, когда приходилось грозить работодателю своим уходом с работы, чтобы добиться улучшений, случались у 28% липчан. Добиваться желаемого удается далеко не всегда. 6 из 10 горожан рассказали, что работодатель выполнил их требования, 21% пришлось уволиться, каждый десятый остался работать на прежних условиях, забыв про свои угрозы.



