Здоровье
сегодня, 13:46
Житель Липецкого района получил сильные ожоги при работе с цементом
Он госпитализирован.
В областной ожоговый центр госпитализирован 40-летний житель Липецкого района, который получил химические ожоги ног при работе в личном подсобном хозяйстве с цементом.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина работал в резиновых тапках и цемент попал ему на ноги. Следствие — ожоги ступней третьей степени.
Многие не знают, что цемент представляет опасность. При попадании на кожу, он действует как щелочь, которая быстро проникает в кожный покров и поражает ткани. Чем длительнее воздействие цементного раствора на кожу, тем сильнее ожог. Зачастую требуется госпитализация.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина работал в резиновых тапках и цемент попал ему на ноги. Следствие — ожоги ступней третьей степени.
Многие не знают, что цемент представляет опасность. При попадании на кожу, он действует как щелочь, которая быстро проникает в кожный покров и поражает ткани. Чем длительнее воздействие цементного раствора на кожу, тем сильнее ожог. Зачастую требуется госпитализация.
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