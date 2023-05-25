Житель Липецкого района получил сильные ожоги при работе с цементом

Он госпитализирован.

В областной ожоговый центр госпитализирован 40-летний житель Липецкого района, который получил химические ожоги ног при работе в личном подсобном хозяйстве с цементом.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина работал в резиновых тапках и цемент попал ему на ноги. Следствие — ожоги ступней третьей степени.



Многие не знают, что цемент представляет опасность. При попадании на кожу, он действует как щелочь, которая быстро проникает в кожный покров и поражает ткани. Чем длительнее воздействие цементного раствора на кожу, тем сильнее ожог. Зачастую требуется госпитализация.