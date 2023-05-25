Здоровье

сегодня, 13:46

Житель Липецкого района получил сильные ожоги при работе с цементом

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#ожог
Житель Липецкого района получил сильные ожоги при работе с цементом

Он госпитализирован.

В областной ожоговый центр госпитализирован 40-летний житель Липецкого района, который получил химические ожоги ног при работе в личном подсобном хозяйстве с цементом.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина работал в резиновых тапках и цемент попал ему на ноги. Следствие — ожоги ступней третьей степени.

Многие не знают, что цемент представляет опасность. При попадании на кожу, он действует как щелочь, которая быстро проникает в кожный покров и поражает ткани. Чем длительнее воздействие цементного раствора на кожу, тем сильнее ожог. Зачастую требуется госпитализация. 
2 991
#ожог

Комментарии (2)

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Вечно

21 минуту назад
Мужики всë рассыпают, разливают и раскидывают. После каждого косяка соответствующие последствия.
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фауст

26 минут назад
первый раз такое слышу
ответить
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