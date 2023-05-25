«Без меня за меня родили»: при получении маткапитала липчанка узнала, что у неё есть третий ребёнок

Отделение СФР по Липецкой области проводит проверку по факту обращения матери.

В редакцию GOROD48 обратилась мать двоих детей Елена Березюк, которая попросила помочь разобраться в сложной ситуации.



В апреле этого года Елена стала мамой во второй раз (её первый ребёнок — дочь родилась в 2016 году). Спустя некоторое время после рождения сына ей пришёл материнский капитал в беззаявительном порядке, но сумма его не соответствовала последней индексации: размер маткапитала составил 586 946,72 рубля вместо 775 628,25 рубля.



«Я обратилась в социальный фонд за разъяснениями, где мне сказали, что у них виден факт рождения только одного ребенка, поэтому меня попросили прийти лично и написать заявление, в котором нужно указать, что у меня двое детей с приложением документов. Я подумала, что моя проблема на этом будет решена, но, как оказалось, все только началось. Спустя некоторое время мне позвонили из фонда и сообщили, что по запросу из ЗАГСа им предоставили данные о том, что у меня трое детей! И теперь мне нужно снова прийти и написать пояснительную записку о том, что у меня двое детей. После этого мне сделают перерасчет маткапитала. На мои вопросы о том, откуда взялся третий ребенок, мне никто разъяснений не дал. Не сказали, и когда он родился. Прошу вас помочь разобраться в этой ситуации. Ведь я мама двоих детей. Откуда мог появится третий и как это могло произойти? Почему всю ответственность за неверную информацию, предоставленную органами ЗАГСа должна нести только я? И какие последствия данной ошибки меня еще могут ожидать», - сообщила Елена Березюк.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе отделения Социального фонда России по Липецкой области, с 2020 года сертификат на материнский капитал семьям с детьми Отделение СФР по Липецкой области оформляет в проактивном режиме.



«Решение о выдаче сертификата проактивно принимается на основании данных о СНИЛС мамы, сведений о рождении, содержащихся в Едином государственном реестре ЗАГС. Сведения запрашиваются и в иных организациях, в том числе медицинских учреждений. В их базы данные об очередности рождения детей вносятся на основании сведений заявительницы либо медицинской карты», - сообщили в пресс-службе.



Сейчас Отделение СФР по Липецкой области проводит дополнительную проверку по факту обращения матери. Направлены повторные запросы в органы ЗАГС, где в информационной системе установлена очередность рождения ребенка 2023 года. Также за разъяснением ситуации региональный Социальный фонд обратился в организации здравоохранения.



«Проведение данной работы необходимо для определения размера сертификата, который оформляется в проактивном режиме в соответствии с данными, поступившими из информационных систем. Стоит отметить, сумма материнского капитала определяется не только на основании сведений о количестве детей, но и данных об очередности рождения и даты рождения детей. В случае, если семья, получившая материнский капитал в проактивном режиме, считает сведения из полученных реестров не полными или ошибочными, ей необходимо обратиться в Отделение СФР по Липецкой области, представив дополнительные документы и пояснения в письменной форме», - отметили в пресс-службе Отделение СФР по Липецкой области.



Напомним, размер материнского (семейного) капитала с 1 февраля 2023 года составляет 586 946,7 рубля на первого ребенка. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года.



Для семей, в которых второй ребенок, а также третий или любой последующий появился с 2020 года, размер материнского капитала составляет 775 628,2 рубля.



Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем у них появился еще один ребенок, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу выросла до 188 661,5 рубля.