Погода в Липецке

35 минут назад

В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +26

138
#гроза #дождь
В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +26

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 мая в Липецкой области облачно, кратковременные дожди, грозы, ночью туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем — от +21 до +26 градусов. 

В Липецке облачно, кратковременные дожди, грозы, ночью туман. Ночью на улице — от +12 до +14 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

День 25 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 2 градуса тепла. 

138
#гроза #дождь

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
45
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области завтра дождливо, туманно и по-летнему тепло
#дождь #туман
1
В Липецкой области завтра дождливо, туманно и по-летнему тепло

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди, грозы и до +22
#дожди #грозы
4
В Липецкой области дожди, грозы и до +22

22.05.2023 17:06

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью дожди и грозы
#погода
3
В Липецкой области ночью дожди и грозы

21.05.2023 16:29

Погода в Липецке
В Липецкой области завтра до +24
#Погода
В Липецкой области завтра до +24

20.05.2023 17:00

Погода в Липецке
Небольшие дожди и северный ветер собьют летнюю жару
#дожди #ветер
4
Небольшие дожди и северный ветер собьют летнюю жару

19.05.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +28
#жара
1
В Липецкой области сухо и до +28

18.05.2023 17:07

Погода в Липецке