35 минут назад
В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +26
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно, кратковременные дожди, грозы, ночью туман. Ночью на улице — от +12 до +14 градусов, днем от +22 до +24 градусов.
День 25 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 2 градуса тепла.
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19.05.2023 17:00Погода в Липецке