В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +26

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 мая в Липецкой области облачно, кратковременные дожди, грозы, ночью туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.



В Липецке облачно, кратковременные дожди, грозы, ночью туман. Ночью на улице — от +12 до +14 градусов, днем от +22 до +24 градусов.



День 25 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 2 градуса тепла.



