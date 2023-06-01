Формула крепкого здоровья от «Варенька» 3+: этикетка без «Е» плюс хорошее настроение

На Липецком хладокомбинате начали выпуск уникального детского мороженого.

В Липецке появилась необычная реклама — мороженого для детей. И не просто для детей, а для малышей в возрасте от трех лет! Как такое возможно, если диетологи в голос твердят о вреде десертов с сочетанием молочного жира и сахара? Что ж, давайте разберемся.

Действительно, поджелудочная железа детей не может перерабатывать большие объемы глюкозы, да и белок коровьего молока детский ЖКТ расщепляет с большим трудом. Так кто позволило Липецкому хладокомбинату запустить аж целую линейку мороженого «Варенька» 3+? Но, оказывается, то, что мороженое вредно, — это миф! И развеяли его не производители, а специалисты АНО «Российская система качества».

— Если мы говорим о качественном мороженом с натуральным составом, то оно полезнее конфет и печенья. В таком мороженом будет меньше всяких добавок, его состав простой и понятный потребителю. Кроме этого, в сливочном мороженом содержится белок и сохраняются питательные вещества из молока или сливок. А значит, по сравнению с вафлями или печеньем, которые дают организму только «пустые» калории, мороженое выигрывает, — говорит эксперт «Роскачества», врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина.

Конечно, лучше приготовленного дома сорбета из свежих фруктов и сливок лакомства нет. Но не каждая мама будет тратить время на его приготовление. В помощь родителям пришли наука и промышленные технологии. На Липецком хладокомбинате решили, что продукт, произведенный из свежего и качественного сырья, не нуждается в дополнительном украшении синтетическими добавками. И создали линейку уникального продукта, мороженого «Варенька» 3+.

Технологи сумели совместить то, что было трудно сделано ранее. Они насытили 60-граммовую порцию (ровно столько лакомства может без вреда для здоровья съесть ребенок) всеми ценными веществами, которыми богато коровье молоко: витаминами А, В и D, минералами (кальцием, калием, магнием, фосфором), аминокислотами, белками. Легко ли заставить ребенка кушать здоровую пищу? Например, нажимать на творог или есть ложкой полезный йогурт — не тот, который продают в магазинах, а натуральный, на живой закваске? Будет, если придать этим продуктам привлекательную форму. Так родились «Мороженое кисломолочное творожное в вафельном стаканчике «Варенька» 3+ и «Мороженое кисломолочное йогуртное в вафельном стаканчике «Варенька» 3+. Такое лакомство с удовольствием употребят, кажется, и взрослые!

Получается, что мороженое тоже может быть полезным продуктом? Выходит, да. Но в пользу детям годится не всякое такое лакомство. Чем больше в составе пищи всяких «Е», тем эта пища менее естественна. Производитель линейки «Варенька» 3+ гарантирует «чистую этикетку», то есть отсутствие всяких «Е»: красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, консервантов, комплексных пищевых добавок, стабилизаторов и эмульгаторов. В то же время в этом мороженом содержатся пробиотики, которые нормализуют микрофлору кишечника и помогают усваивать организмом кальций и железо.

Диетологи говорят, что качественное мороженое можно давать ребенку можно с трех лет. Активный ребенок без пищевой аллергии и со здоровым весом может есть небольшую порцию мороженого каждый день. Но при этом важно, чтобы в целом рацион ребенка был сбалансирован по основным нутриентам.

Кстати, в линейке мороженого «Варенька» 3+ есть шоколадный пломбир с банановым пюре — и шоколад, и бананы очень любят дети. На хладокомбинате говорят, что в одном 60-граммовом стаканчике такого десерта — два банана. А каждый такой фрукт, между прочим, содержит множество полезные веществ: бета-каротин, пектин, витамины В1, В2, В6, С, РР, калий, кальций, магний, железо, фтор, фосфор, натрий, фруктоза и клетчатка. Банан — это подзарядка мозговой, сердечной и мышечной активности. Это как раз то, что нужно растущему организму!

А еще мороженое укрепляет миндалины и усиливает иммунитет. Педиатры уже давно пересмотрели свои взгляды на это лакомство, увидев в нем когда-то забытый плюс — закаливание горла. Ну и, конечно, правильное мороженое стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья. Мамы и папы, бабушки и дедушки, возьмите это на заметку: «Варенька» 3+ можно смело использовать для борьбы с плохим настроением! И вашего, кстати, тоже.

Когда же «Варенька» 3+ появится в продаже? Очень скоро, 1 июня, в международный День защиты детей! С чем всех мальчишек и девчонок, а также их родителей и поздравляет коллектив АО «Липецкий хладокомбинат».

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