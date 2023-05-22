В России

28 минут назад

Бананы признают социально значимым продуктом в России

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#бананы #социально значимые продукты
Бананы могут стать социально значимым продуктом для россиян. Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова. С протоколом совещания от 24 марта ознакомились «Известия».

«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле», — говорится в документе, утвержденном первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

В протоколе также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии. Сейчас базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 €/кг.

В последние годы импорт бананов в РФ остается на уровне 1,3-1,5 млн тонн в год. Один из крупнейших поставщиков — Эквадор. Но в 2022-м его отгрузки в РФ упали: по состоянию на октябрь, на 4,54 млн ящиков (в одном ящике 18,14 кг), а цены в рознице выросли.

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#бананы #социально значимые продукты

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