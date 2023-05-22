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Стоимость перевозки контейнеров из Китая в РФ упала на треть

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#Китай #экономика #транспортировка

С начала текущего года ставки упали с $9,5 - 10 тыс. до $6,5 - 7 тыс. в зависимости от локации и условий транспортировки.

Стоимость перевозки контейнеров из Китая в РФ как морем, так и по железной дороге упала с начала года на 30–35%, - отмечают участники рынка. По их мнению, сезонный спад перевозок после китайского Нового года усугубился появлением новых морских рейсов из Китая в Петербург и Новороссийск, которые перетягивают на себя часть груза, давя на ставки. Логисты, хотя и ожидают замедления снижения ставок, не видят шансов на их возврат к перегретому уровню 2020–2021 годов, отмечая, что сегмент контейнерных перевозок опять становится рынком клиента, - пишет "Ъ" со ссылкой на оценку международного перевозчика ModernWay.

По словам гендиректора этой транспортной компании Николая Ольшанского, к маю тарифы сократились еще больше — до $6 — 6,5 тыс.

Как отметила глава отдела железнодорожных перевозок логистической компании Stalogistic Алеся Кувеко, с начала нынешнего года ставки упали с $9,5 — 10 тыс. до $6,5 — 7 тыс. в зависимости от локации и условий транспортировки.

Руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic Дмитрий Суховерша связал сокращение стоимости со снижением общего объема отгрузок после китайского Нового года, а также с запуском новых океанских сервисов перевозки на большие расстояния (Deeep sea) из китайских портов до Санкт-Петербурга и Новороссийска.

Эксперты прогнозируют, что ставки на контейнерные железнодорожные перевозки как минимум останутся на текущем уровне "либо снизятся еще на 5–10% до конца августа". При этом они подчеркивают, что прямые контейнерные поезда не смогут увеличить свою долю в импортном грузопотоке, если по стоимости будут дороже других сервисов более чем на 10–20%.
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#Китай #экономика #транспортировка

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