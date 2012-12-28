Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей

А ещё собиравшийся открыть службу доставки мужчина получил судимость за мошенничество в крупном размере.

45-летний данковчанин выслушал приговор за мошенничество в крупном размере и получил год условного срока с таким же испытательным сроком.По данным пресс-службы областной прокуратуры, в декабре 2024 года мужчина заключил с Центром социальной защиты населения Липецкой области социальный контракт на развитие своего дела по доставке питания и получил 350 тысяч рублей.Деньги он должен был потратить на оборудование, но израсходовал по собственному усмотрению, а отчитался подложными чеками и товарными накладными.В суде данковчанин признал вину. К моменту вынесения приговора он также возместил ущерб.