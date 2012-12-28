С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
сегодня, 17:46
Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей
А ещё собиравшийся открыть службу доставки мужчина получил судимость за мошенничество в крупном размере.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в декабре 2024 года мужчина заключил с Центром социальной защиты населения Липецкой области социальный контракт на развитие своего дела по доставке питания и получил 350 тысяч рублей.
Деньги он должен был потратить на оборудование, но израсходовал по собственному усмотрению, а отчитался подложными чеками и товарными накладными.
В суде данковчанин признал вину. К моменту вынесения приговора он также возместил ущерб.
