Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
Над сериалом «Хроники русской революции» вместе с Андреем Кончаловским работал липчанин
Культура
Липчане самостоятельно открыли детскую площадку в Нижнем парке
Общество
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
28-летняя ельчанка лишилась денег после звонка из «налоговой»
Происшествия
С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
Происшествия
Один пьяный водитель предложил инспектору ДПС 50 тысяч рублей, другой — 40 тысяч
Происшествия
На улице Депутатской топит бар и магазин
Общество
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Происшествия
Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В число лучших водителей НЛМК впервые попала женщина
НЛМК Live
Происшествия
284
сегодня, 17:46

Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей

А ещё собиравшийся открыть службу доставки мужчина получил судимость за мошенничество в крупном размере.

45-летний данковчанин выслушал приговор за мошенничество в крупном размере и получил год условного срока с таким же испытательным сроком.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в декабре 2024 года мужчина заключил с Центром социальной защиты населения Липецкой области социальный контракт на развитие своего дела по доставке питания и получил  350 тысяч рублей.

Деньги он должен был потратить на оборудование, но израсходовал по собственному усмотрению, а отчитался подложными чеками и товарными накладными.

В суде данковчанин признал вину. К моменту вынесения приговора он также возместил ущерб.
соцконтракт
мошенничество
Комментарии

