Один пьяный водитель предложил инспектору ДПС 50 тысяч рублей, другой — 40 тысяч

Но в обоих случаях полицейские от денег отказались, а водители получили условные сроки.

Становлянским районный судом рассмотрены два уголовных дела о покушении на дачу взяток инспекторам ДПС.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, один пьяный водитель в августе этого года хотел откупиться от инспектора взяткой в 50 тысяч рублей. Но теперь, помимо административного материала, он осужден по уголовной статье и приговорён к двум годам условного срока с таким же испытательным сроком.А второй водитель в том же месяце предложил за отсутствие административного материала взятку в 40 тысяч рублей. Он приговорён к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.