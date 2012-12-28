С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
сегодня, 17:31
Один пьяный водитель предложил инспектору ДПС 50 тысяч рублей, другой — 40 тысяч
Но в обоих случаях полицейские от денег отказались, а водители получили условные сроки.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, один пьяный водитель в августе этого года хотел откупиться от инспектора взяткой в 50 тысяч рублей. Но теперь, помимо административного материала, он осужден по уголовной статье и приговорён к двум годам условного срока с таким же испытательным сроком.
А второй водитель в том же месяце предложил за отсутствие административного материала взятку в 40 тысяч рублей. Он приговорён к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
