Происшествия
58
12 минут назад

В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте

Пострадавшую забрала "скорая".

На улице Германа Титова под колёса автомобиля попала девушка, перебегавшая дорогу в неположенном месте.

Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу, степень тяжести ей травм пока неизвестна.

Водитель остался на месте происшествия для общения с ГИБДД.
Авария
ДТП
0
1
1
0
0

