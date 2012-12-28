Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Данцев не комментирует слухи о закрытии «Знамени Труда», Фролов будет разбираться в причинах неудач
Происшествия
12 минут назад
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Пострадавшую забрала "скорая".
Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу, степень тяжести ей травм пока неизвестна.
Водитель остался на месте происшествия для общения с ГИБДД.
