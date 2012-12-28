В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте

Пострадавшую забрала "скорая".

В вашем браузере отключен JavaScript

На улице Германа Титова под колёса автомобиля попала девушка, перебегавшая дорогу в неположенном месте.Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу, степень тяжести ей травм пока неизвестна.Водитель остался на месте происшествия для общения с ГИБДД.