Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Читать все
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
«В подвале поселились черви»
Общество
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Над сериалом «Хроники русской революции» вместе с Андреем Кончаловским работал липчанин
Культура
Заболеваемость коронавирусом выросла на 24,5%
Здоровье
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
62-летняя липчанка пыталась заработать на бирже и лишилась 1,2 миллиона рублей
Происшествия
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
У капитально отремонтированного 66-го липецкого детсада еще и благоустроят территорию
Общество
Читать все
Происшествия
1435
53 минуты назад
1

«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»

Свиньи перерыли могилы, разбросали цветы и задели кресты, оставив после себя бардак.

В редакцию GOROD48 обратились жители села Новое Дубовое Хлевенского района. С их слов, на местном кладбище около 50 могил разрыли свиньи из расположенного недалеко от погоста частного подворья, принадлежащего некому Ашоту.

— Родственники умерших — в основном, местные бабульки кричат в голос! Свиньи бегают по всему Новому Дубовому, даже до Елецкой Лозовки добегают. Их и ловят, и стреляют — всё безуспешно. На этот раз вот разгромили кладбище, — посетовали селяне.

Свиньи перерыли могилы, разбросали цветы и задели кресты, оставив после себя бардак.

— Это самое настоящее кощунство. Это же кладбище — святое место! Люди тут покоятся, а, получается, их мощам не дают покоя — всё разрыто и никакой управы нет. И это же всё дорого стоит — не у всех есть средства на восстановление испорченных свиньями могил. Хорошо, что ещё памятники не повредили! — Добавляют жители Нового Дубового.

Справедливости ради: владелец животных попытался навести после себя порядок и присыпал некоторые разрытые могилы песком. Но родственники погребённых всё равно возмущены случившимся.

331d4a74-056e-4699-bbe7-0b50227168a0.jpeg+2025-10-27-12.49.34.jpg

GOROD48 связался с главой администрации Ново-Дубовского сельсовета Ольгой Березневой, но она отказалась от комментария, пообещав перезвонить. Но так и не перезвонила.

Добавим, что похожая ситуация недавно была в деревне Большая Киреевка Кургано-Головинского сельсовета Тербунского округа. Жители деревни пожаловались на коров, разворотивших кладбище. Тогда глава администрации сельского поселения Кургано-Головинский сельсовет Александр Антипов рассказал, что хозяина бурёнок уже несколько раз штрафовали за несоблюдение требований к содержанию животных. Но штраф по статье 8.52 КоАП РФ небольшой — для граждан в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция проведёт проверку по факту размещённой в СМИ информации о порче могил в Хлевенском районе. 
1/5
кладбище
животные
1
1
5
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
13 минут назад
А что кроме бардака могут оставить свиньи ,только бардак или свинарник .
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить