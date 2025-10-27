Происшествия
53 минуты назад
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Свиньи перерыли могилы, разбросали цветы и задели кресты, оставив после себя бардак.
— Родственники умерших — в основном, местные бабульки кричат в голос! Свиньи бегают по всему Новому Дубовому, даже до Елецкой Лозовки добегают. Их и ловят, и стреляют — всё безуспешно. На этот раз вот разгромили кладбище, — посетовали селяне.
— Это самое настоящее кощунство. Это же кладбище — святое место! Люди тут покоятся, а, получается, их мощам не дают покоя — всё разрыто и никакой управы нет. И это же всё дорого стоит — не у всех есть средства на восстановление испорченных свиньями могил. Хорошо, что ещё памятники не повредили! — Добавляют жители Нового Дубового.
Справедливости ради: владелец животных попытался навести после себя порядок и присыпал некоторые разрытые могилы песком. Но родственники погребённых всё равно возмущены случившимся.
GOROD48 связался с главой администрации Ново-Дубовского сельсовета Ольгой Березневой, но она отказалась от комментария, пообещав перезвонить. Но так и не перезвонила.
Добавим, что похожая ситуация недавно была в деревне Большая Киреевка Кургано-Головинского сельсовета Тербунского округа. Жители деревни пожаловались на коров, разворотивших кладбище. Тогда глава администрации сельского поселения Кургано-Головинский сельсовет Александр Антипов рассказал, что хозяина бурёнок уже несколько раз штрафовали за несоблюдение требований к содержанию животных. Но штраф по статье 8.52 КоАП РФ небольшой — для граждан в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция проведёт проверку по факту размещённой в СМИ информации о порче могил в Хлевенском районе.
