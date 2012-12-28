Происшествия
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
В числе пострадавших от его действий жители 14 городов России.
«Аферист обещал доставить товар с помощью сервиса доставки, после того как потерпевшие переводили на его карту деньги. После оплаты он несколько месяцев под различным предлогами обещал выполнить обязательства, а затем переставал выходить на связь. Средний чек составил примерно пять тысяч рублей», — сообщает областное управление МВД.
