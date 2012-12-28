Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке

В числе пострадавших от его действий жители 14 городов России.



В вашем браузере отключен JavaScript

32-летний житель Липецка подозревается 24-х мошенничествах. По данным следствия, он размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже «умных колонок» и выключателей, которых в действительности у него не было. От действий мужчины пострадали жители Москвы и Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Астрахани, Ялты, Омска, Ижевска, Нижнего Новгорода, Рязани, Саратова, Мичуринска, Иркутска, Смоленска и Липецка. Общий ущерб превысил 173 тысячи рублей. Задержали его оперативники уголовного розыска.«Аферист обещал доставить товар с помощью сервиса доставки, после того как потерпевшие переводили на его карту деньги. После оплаты он несколько месяцев под различным предлогами обещал выполнить обязательства, а затем переставал выходить на связь. Средний чек составил примерно пять тысяч рублей», — сообщает областное управление МВД.