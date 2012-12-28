Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
Над сериалом «Хроники русской революции» вместе с Андреем Кончаловским работал липчанин
Культура
Читать все
Липчане самостоятельно открыли детскую площадку в Нижнем парке
Общество
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
28-летняя ельчанка лишилась денег после звонка из «налоговой»
Происшествия
С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
Происшествия
Один пьяный водитель предложил инспектору ДПС 50 тысяч рублей, другой — 40 тысяч
Происшествия
На улице Депутатской топит бар и магазин
Общество
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Происшествия
Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В число лучших водителей НЛМК впервые попала женщина
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
581
сегодня, 17:09
5

28-летняя ельчанка лишилась денег после звонка из «налоговой»

Женщине сообщили, что сумма поступивших на её счёт денег превышает ее доход.

ОМВД России по городу Ельцу рассказало подробности обмана 28-летней ельчанки мошенниками: женщина перевела им 463 тысяч рублей и 25 октября обратилась в полицию.

Как оказалось, ещё 16 октября ельчанке позвонила «сотрудником налоговой». Она сказала, что сумма поступивших на счет женщины денег превышает её доход. Поэтому ей необходимо обратиться в налоговую службу. На этом разговор закончился.

Затем ельчанке позвонил «сотрудник технической службы» и сообщил, что произошла выгрузка её персональных данных  и в скором времени придёт сообщение, в котором будет указан номер технической поддержки портала «Госуслуг», где женщине помогут.

Ельчанка позвонила по присланному номеру. Там её переключили на «сотрудника Центробанка», который сказал ей удалить все номера, с которых были звонки, так как они являются секретными данными Центробанка. Она так и сделала.

Далее общение с мошенниками проходило в мессенджере. «Сотрудник Центробанка» пояснил, что мошенники воспользовались персональными данными ельчанки и оформили кредиты на 2 000 000 рублей, из которых 1 500 000 рублей погасит Центробанк, ещё 200 000 рублей — личные деньги банковского работника, а остальные 300 000 рублей ельчанка должна вернуть сама. Но через некоторое время эти деньги государство ей компенсирует.

Чтобы получить компенсацию от государства, нужно было поговорить с «сотрудником службы безопасности Центробанка». Но он начал обвинять ельчанку в пособничестве в совершении особо тяжкого преступления. И напугал: к женщине скоро придут с обыском, и если у нее есть личные деньги на счетах, их надо перевести на «безопасный счет». Что пострадавшая и сделала, переведя со своего счета 463 070 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
0
2
0
4

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тётя Мотя
22 минуты назад
Мне уже года три звонят на планшет и наверное в истерике бьются с вопросом - ну почему,почему не берет трубку, да и на кнопочный телефон тоже самое.
Ответить
На звонок
41 минуту назад
от мошенников отвечайте :"Денег нет,но вы держитесь! "
Ответить
Остап
23 минуты назад
Ничего отвечать не нужно, просто телефон в сторону отложите. А лучше на незнакомые вообще не отвечать по возможности. Кому нужно - смс пришлют, кто и зачем звонит.
Ответить
Житель
сегодня, 17:19
"Попросил удалить секретные телефоны Центробанка". Валяюсь от смеха. Я своему коту такое скажу, он ито не поверит.
Ответить
Остап
сегодня, 17:38
Опиши здесь, как это было, когда тебя на деньги разведут. Смею предположить, что всё-таки мошенниками используются какие-то методики внушения (гипноза), возможно какое-то специальное оборудование. Уж больно много случаев, когда адекватные, неглупые люди попадаются на удочку.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить