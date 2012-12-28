С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Происшествия
581
сегодня, 17:09
5
28-летняя ельчанка лишилась денег после звонка из «налоговой»
Женщине сообщили, что сумма поступивших на её счёт денег превышает ее доход.
Как оказалось, ещё 16 октября ельчанке позвонила «сотрудником налоговой». Она сказала, что сумма поступивших на счет женщины денег превышает её доход. Поэтому ей необходимо обратиться в налоговую службу. На этом разговор закончился.
Затем ельчанке позвонил «сотрудник технической службы» и сообщил, что произошла выгрузка её персональных данных и в скором времени придёт сообщение, в котором будет указан номер технической поддержки портала «Госуслуг», где женщине помогут.
Ельчанка позвонила по присланному номеру. Там её переключили на «сотрудника Центробанка», который сказал ей удалить все номера, с которых были звонки, так как они являются секретными данными Центробанка. Она так и сделала.
Далее общение с мошенниками проходило в мессенджере. «Сотрудник Центробанка» пояснил, что мошенники воспользовались персональными данными ельчанки и оформили кредиты на 2 000 000 рублей, из которых 1 500 000 рублей погасит Центробанк, ещё 200 000 рублей — личные деньги банковского работника, а остальные 300 000 рублей ельчанка должна вернуть сама. Но через некоторое время эти деньги государство ей компенсирует.
Чтобы получить компенсацию от государства, нужно было поговорить с «сотрудником службы безопасности Центробанка». Но он начал обвинять ельчанку в пособничестве в совершении особо тяжкого преступления. И напугал: к женщине скоро придут с обыском, и если у нее есть личные деньги на счетах, их надо перевести на «безопасный счет». Что пострадавшая и сделала, переведя со своего счета 463 070 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
0
0
2
0
4
Комментарии (5)