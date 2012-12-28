Все новости
Общество
395
сегодня, 20:25
2

Липецкая вечЁрка: сгоревший в гараже, свиньи на кладбище и аферист с сайта объявлений

Сегодня, 27 октября, стало известно о гибели в огне 40-летнего мужчины, в селе Новое Дубовое Хлевенского района свиньи разорили кладбище, и полицейские рассказали, как задержали афериста с сайта объявлений.

Ночь в очередной раз прошла под знаком красного уровня. Утром минобороны России сообщило об  одном сбитом над Липецкой областью беспилотнике.

В воскресенье в гаражном кооперативе «Автолюбитель-6» погиб 40-летний мужчина. Его тело нашли в выгоревшем вместе с автомобилем «Шевроле Ланос» гараже. 

На кладбище села Новое Дубовое Хлевенского района творится беспредел — свиньи разоряют могилы!



По словам местных жителей, животные принадлежат некому Ашоту. Тот постарался минимизировать ущерб и присыпал могилы песком, но селян это не успокоило и они обратились в полицию.

Подобное случилось в деревне Большая Киреевка Тербунского округа. Там кладбище разворотили коровы. Хозяина бурёнок несколько раз штрафовали за несоблюдение требований к содержанию животных. Но штраф небольшой — от 1 500 до 3 000 рублей.

32-летний липчанин нашел легкий способ заработать, правда, его «бизнес» прекратили сотрудники уголовного розыска.


По версии следствия, на сайте бесплатных объявлений мужчина размещал объявление о продаже умных колонок и переставал выходить на связь с покупателями, как только получал от них деньги. Среди обманутых жители Москвы,  Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Астрахани, Ялты, Омска, Ижевска, Нижнего Новгорода, Рязани, Саратова, Мичуринска, Иркутска, Смоленска и Липецка. Общий ущерб превысил 173 тысячи рублей. 

«Почему же он не воспользовался незакрытыми вакансиями из ЦЗ?», — вдруг поинтересовался комментатор.

А 29-летний липчанин украл у друга телефон, а потом перевел себе треть миллиона его сбережений, предварительно, подсмотрев пароли.


Полицейские нашли любителя легких денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

62-летняя липчанка лишилась 1,2 миллиона рублей. Она увидела рекламу в Telegram и решила заработать на бирже. Правда, оказалось, что за объявлением стоят мошенники.

Прокуратура обратилась в суд для защиты интересов 69-летней пенсионерки, которая также хотела заработать деньги на бирже и  перевела более миллиона рублей на «безопасный счет». Следователи выяснили, что счет принадлежит жителю Иркутска. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Елецкие полицейские поделились подробностями, как мошенники обработали женщину, которая перевела им почти полмиллиона рублей.   

«Чтоб получить дополнительный заработок — надо работать! А халява, она такая!», — уверена Жесть.

«Пишите, народ, письма Деду Морозу, чтобы подарил мозги вам», — посоветовала Снегурочка.

«Неужели так трудно осознать, что для торговли на настоящей бирже нужна регистрация на бирже, процент отчислений бирже и налоговая нагрузка. Всё остальное — это развод для лохов, которых надо наказывать по всем законам», — решил уточнить Трейдер.

Сегодня ночью ожидается сильный дождь, а завтра он будет только моросить. Зато станет довольно тепло. По прогнозам синоптиков,  в Липецке будет от +10 до +12 градусов.
Комментарии (2)

Сначала новые
Ашот Карапетян
сегодня, 20:30
Это не свиньи. А просто поросята
Ответить
Директор кладбища
сегодня, 20:28
Свиньи на кладбище?! Вот свиньи...
Ответить
