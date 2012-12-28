Липецкая вечЁрка: сгоревший в гараже, свиньи на кладбище и аферист с сайта объявлений

Сегодня, 27 октября, стало известно о гибели в огне 40-летнего мужчины, в селе Новое Дубовое Хлевенского района свиньи разорили кладбище, и полицейские рассказали, как задержали афериста с сайта объявлений.