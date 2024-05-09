Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Данцев не комментирует слухи о закрытии «Знамени Труда», Фролов будет разбираться в причинах неудач
Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Общество
212
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Сегодня липчан ждут концерт классической музыки, традиционная керамика, «час с Библией» и нейросети.
В Липецке немного потеплеет – до 10-12 градусов, будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Малые Ключи, 1;
- ул. Семашко, 8;
- ул. Тельмана, 88.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова,Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.
В селе Ссёлки испытают неудобства жители: улицы Ленина, 1-60, улиц Лесной, Набережной, Пушкина.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Винницкая, 22;
- ул. Задорожная, 23, 23а;
- ул. И.Г. Гришина, 2, 4;
- ул. Маршала Рыбалко;
- ул. М. Расковой, 2, 13а, 15, 16, 17, 18;
- ул. Муравьева, 4;
- ул. Н.К. Крупской, 1, 1а;
- ул. Одоевского, 2, 2а, 3, 5, 10;
- ул. Осипенко, 20, 25;
- ул. Подсобное хозяйство;
- ул. Садовая;
- ул. Фестивальная, 1, 2, 4.
- ул. Харьковская;
- ул. Шахтерская, 7а, 11а, 12;
- Садоводчество «Восход»;
- Садоводчество «Металлург 2».
Пробки
По понедельникам двигаться по городу всегда непросто. Палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.
Перекрытие улиц
10:00 до 11:00 несколько улиц в городе перекроют – по очень-очень важной причине: из-за акции «Огонь жизни», суть которой – энтузиасты пройдут по городу колонной с пластмассовым факелом и будут агитировать стать донорами, в том числе, костного мозга. Акция проходит в нескольких десятках городов в честь сегодняшнего Дня донора.
Участники пройдут через Парк Победы и далее по проспекту 60-летия СССР, улицам Стаханова, Катукова, Кривенкова, Полиграфической. Проехать по ним в указанное время смогут лишь автомобили экстренных служб.
«Реквием»
Послушать классическую музыку можно в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2). В 16:00 здесь начнётся виртуальный концерт «Верди. Реквием» (12+).
Трансляция на большом экране при помощи современной акустической аппаратуры концерта Российского национального молодёжного симфонического оркестра (дирижёр Дмитрий Юровский) и Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А.Юрлова (главный дирижёр Геннадий Дмитряк). Постановка Сергея Новикова.Солисты: Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Валентина Феденёва (сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Алексей Тихомиров (бас).
Фестиваль креатива
С 27 по 29 октября в Городском молодежном центре (ул. Гагарина, 35) пройдет фестиваль креативных индустрий (12+).
Сегодня в 11:30 состоится открытие фестиваля, а затем до 17:30 гостей ждут мастер-классы и лекции. Отличная возможность узнать больше и дать возможность узнать своим детям о мире нейросетей, диджеинга, fashion и кастома.
Для участия необходима регистрация по ссылке.
Понедельник мастеровой
АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, отдельный вход слева от касс) приглашает на очередной «Понедельник мастеровой». В 17:00 здесь состоится мероприятие «Традиционная керамика», посвященная керамике Липецкого края (6+).
Занятие пройдёт в форме игры, которая познакомит с четырьмя гончарными промыслами: романовским, добровским, измалковским и юрьевским.
Фото vk.com/art_modnoe_mesto
Гостей ждёт и историческое погружение, и развитие навыков, и изучение традиционных промыслов. Игру проведёт лично её автор народный мастер Глеб Пастухов.
Час с Евангелие
Читать одну из главных книг христиан сегодня будут в 18:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3). В фокусе внимание «Евангелие» от Марка (6+).
В рамках акции «Час с Библией» чтецов выступит Владислав Колесников.
Льготная ипотека для бюждетников
65% липчан в опросе SuperJob одобрили инициативу льготной ипотеки для врачей и учителей. 3% поддерживают ипотеку только для врачей, а 2% — только для учителей.
Любопытны аргументы тех, кто против: «Эти виды профессий нужно выбирать по призванию, а не за возможность дёшево приобрести квартиру». Видимо, другие профессии принято выбирать по принуждению, а не по призванию. Или раз уж работаешь по зову сердца, то обязан быть несчастным?
26% опрошенных раскритиковали идею ипотеки по профессиям словами: «Зарплату поднимите тем представителям тех сфер, которые хотите стимулировать. Делов-то!».
Правда, пока всё-таки больше опасений, что примут половинчатое решение, в смысле, что зарплату бюджетникам не поднимут и льготную ипотеку не введут.
Дорогие липчане! В наше время самое неприятное – пропустить важную новость. Где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
0
0
0
0
0
Комментарии