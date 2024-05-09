Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам

Сегодня липчан ждут концерт классической музыки, традиционная керамика, «час с Библией» и нейросети.

В Липецке немного потеплеет – до 10-12 градусов, будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди.









- ул. Тельмана, 88.









С 09:00 до 17:00 обесточат:





- Садоводчество «Металлург 2».









Перекрытие улиц





10:00 до 11:00 несколько улиц в городе перекроют – по очень-очень важной причине: из-за акции «Огонь жизни», суть которой – энтузиасты пройдут по городу колонной с пластмассовым факелом и будут агитировать стать донорами, в том числе, костного мозга. Акция проходит в нескольких десятках городов в честь сегодняшнего Дня донора.













Участники пройдут через Парк Победы и далее по проспекту 60-летия СССР, улицам Стаханова, Катукова, Кривенкова, Полиграфической. Проехать по ним в указанное время смогут лишь автомобили экстренных служб.

Послушать классическую музыку можно в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2). В 16:00 здесь начнётся виртуальный концерт «Верди. Реквием» (12+).









С 27 по 29 октября в Городском молодежном центре (ул. Гагарина, 35) пройдет фестиваль креативных индустрий (12+).









Читать одну из главных книг христиан сегодня будут в 18:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3). В фокусе внимание «Евангелие» от Марка (6+).









