Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
«Помяли Дашкину машину и уезжают!»
Происшествия
Нет ничего на свете проще, чем жизнь друг другу усложнять
Неделя 48
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Красный уровень опасности объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Нужны витамины? Редис на рынке по 100 рублей за пучок
Общество
Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Спорт
Читать все
В Чаплыгине из-за порывов на водопроводе многие улицы остались без воды
Общество
Елизавета Петлякова: «На пьедестале почёта в наушниках слушала гимн России»
Спорт
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Данцев не комментирует слухи о закрытии «Знамени Труда», Фролов будет разбираться в причинах неудач
Спорт
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Спорт
Ученица 4-го класса установила 4 мировых рекорда в силовом спорте
Спорт
Красный уровень опасности объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
Погода в Липецке
Читать все
Общество
212
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам

Сегодня липчан ждут концерт классической музыки, традиционная керамика, «час с Библией» и нейросети.

Небольшие дожди

В Липецке немного потеплеет – до 10-12 градусов, будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди.

DSC_048912.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Малые Ключи, 1;
- ул. Семашко, 8;
- ул. Тельмана, 88.

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.12_b101374a.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова,Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.

В селе Ссёлки испытают неудобства жители: улицы Ленина, 1-60, улиц Лесной, Набережной, Пушкина.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- 10 шахта;
- ул. Винницкая, 22;
- ул. Задорожная, 23, 23а;
- ул. И.Г. Гришина, 2, 4;
- ул. Маршала Рыбалко;
- ул. М. Расковой, 2, 13а, 15, 16, 17, 18;
- ул. Муравьева, 4;
- ул. Н.К. Крупской, 1, 1а;
- ул. Одоевского, 2, 2а, 3, 5, 10;
- ул. Осипенко, 20, 25;
- ул. Подсобное хозяйство;
- ул. Садовая;
- ул. Фестивальная, 1, 2, 4.
- ул. Харьковская;
- ул. Шахтерская, 7а, 11а, 12;
- Садоводчество «Восход»;
- Садоводчество «Металлург 2».

0J2A6236 копия.jpg

Пробки

По понедельникам двигаться по городу всегда непросто. Палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.


Перекрытие улиц

10:00 до 11:00 несколько улиц в городе перекроют – по очень-очень важной причине: из-за акции «Огонь жизни», суть которой – энтузиасты пройдут по городу колонной с пластмассовым факелом и будут агитировать стать донорами, в том числе, костного мозга. Акция проходит в нескольких десятках городов в честь сегодняшнего Дня донора.

0J2A1612 копия.jpg

Участники пройдут через Парк Победы и далее по проспекту 60-летия СССР, улицам Стаханова, Катукова, Кривенкова, Полиграфической. Проехать по ним в указанное время смогут лишь автомобили экстренных служб.

«Реквием»

Послушать классическую музыку можно в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2). В 16:00 здесь начнётся виртуальный концерт «Верди. Реквием» (12+).

p1n3oac7o6czekrawuv8ytw3rix0zzfy.jpg

Трансляция на большом экране при помощи современной акустической аппаратуры концерта Российского национального молодёжного симфонического оркестра (дирижёр Дмитрий Юровский) и Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А.Юрлова (главный дирижёр Геннадий Дмитряк). Постановка Сергея Новикова.Солисты: Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Валентина Феденёва (сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Алексей Тихомиров (бас).

Фестиваль креатива

С 27 по 29 октября в Городском молодежном центре (ул. Гагарина, 35) пройдет фестиваль креативных индустрий (12+).

DSC098361.jpg

Сегодня в 11:30 состоится открытие фестиваля, а затем до 17:30 гостей ждут мастер-классы и лекции. Отличная возможность узнать больше и дать возможность узнать своим детям о мире нейросетей, диджеинга, fashion и кастома.

Для участия необходима регистрация по ссылке.

Понедельник мастеровой

АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, отдельный вход слева от касс) приглашает на очередной «Понедельник мастеровой». В 17:00 здесь состоится мероприятие «Традиционная керамика», посвященная керамике Липецкого края (6+).

Занятие пройдёт в форме игры, которая познакомит с четырьмя гончарными промыслами: романовским, добровским, измалковским и юрьевским.

WmxuklrjVgozPkLn6a_hfBwiPXkqrjRelFSk-Mz0a5v0pnsnoZfwUV5p8GDsk1UwFC8brPmEOISDCBIDM730aYdp.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Гостей ждёт и историческое погружение, и развитие навыков, и изучение традиционных промыслов. Игру проведёт лично её автор народный мастер Глеб Пастухов.

Час с Евангелие

Читать одну из главных книг христиан сегодня будут в 18:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3). В фокусе внимание «Евангелие» от Марка (6+).

artlib_gallery-519205-o.jpg

В рамках акции «Час с Библией» чтецов выступит Владислав Колесников.

Льготная ипотека для бюждетников

65% липчан в опросе SuperJob одобрили инициативу льготной ипотеки для врачей и учителей. 3% поддерживают ипотеку только для врачей, а 2% — только для учителей.

Любопытны аргументы тех, кто против: «Эти виды профессий нужно выбирать по призванию, а не за возможность дёшево приобрести квартиру». Видимо, другие профессии принято выбирать по принуждению, а не по призванию. Или раз уж работаешь по зову сердца, то обязан быть несчастным?

_ARK32733.jpg

26% опрошенных раскритиковали идею ипотеки по профессиям словами: «Зарплату поднимите тем представителям тех сфер, которые хотите стимулировать. Делов-то!».

Правда, пока всё-таки больше опасений, что примут половинчатое решение, в смысле, что зарплату бюджетникам не поднимут и льготную ипотеку не введут.

Дорогие липчане! В наше время самое неприятное – пропустить важную новость. Где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить