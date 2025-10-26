Все новости
«Помяли Дашкину машину и уезжают!»
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
Нужны витамины? Редис на рынке по 100 рублей за пучок
Общество
Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Спорт
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
В Чаплыгине из-за порывов на водопроводе многие улицы остались без воды
Общество
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
Елизавета Петлякова: «На пьедестале почёта в наушниках слушала гимн России»
Спорт
Ученица 4-го класса установила 4 мировых рекорда в силовом спорте
Спорт
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Красный уровень опасности объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Происшествия
1776
44 минуты назад
3

Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе

Столкнулись «Ауди» и «Джили». От удара машины разорвало на части.

26 октября около 16:00 на дороге Орел-Тамбов в Задонском районе столкнулись «Ауди» с 40-летним мужчиной за рулем и «Джили» с 34-летним водителем. Оба водителя погибли на месте. 

photo_2025-10-26_22-29-00 (3).jpg

За три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах Липецкой области пострадали 13 человек, в том числе двое детей.

Утром 24 октября в Липецке на улице Производственной под «Фольксваген» 58-летнего водителя попал 8-летний мальчик. Ребенка госпитализировали.

Вечером в селе Репец  Задонского района пострадал 3-летний мальчик. Его сбил 52-летний водитель автомобиля «Хендай». Ребенка доставили в больницу. 

25 октября в Добровском районе на дороге Вязово – Культура – Волчье 49-летний водитель «Вольво» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате мужчину госпитализировали.

Тогда же в Ельце на улице Парижской Коммуны столкнулись «ВАЗ-2114» с 18-летним водителем и «Лада Веста» под управлением 33-летнего водителя. С места аварии была доставлена в больницу 31-летняя пассажирка «Весты». 

26 октября в селе Измалково столкнулись «ВАЗ-2115» с 37-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2110» под управлением 26-летнего водителя. Оба водителя доставлены в больницу.

авария
ДТП
0
8
0
1
0

Комментарии (3)

Сначала новые
Лиза
18 минут назад
Господи, куда же они так летели...
Ответить
Тыква
21 минуту назад
И вот эти комки металла когда-то были Ауди и Джилли? Что тогда сталось с людьми, и представить страшно. Сколько они летели?
Ответить
ТомСойер
34 минуты назад
А где на фотографиях сами машины?
Ответить
