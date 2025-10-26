Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе

Столкнулись «Ауди» и «Джили». От удара машины разорвало на части.



26 октября около 16:00 на дороге Орел-Тамбов в Задонском районе столкнулись «Ауди» с 40-летним мужчиной за рулем и «Джили» с 34-летним водителем. Оба водителя погибли на месте.За три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах Липецкой области пострадали 13 человек, в том числе двое детей.Утром 24 октября в Липецке на улице Производственной под «Фольксваген» 58-летнего водителя попал 8-летний мальчик. Ребенка госпитализировали.Вечером в селе Репец Задонского района пострадал 3-летний мальчик. Его сбил 52-летний водитель автомобиля «Хендай». Ребенка доставили в больницу.25 октября в Добровском районе на дороге Вязово – Культура – Волчье 49-летний водитель «Вольво» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате мужчину госпитализировали.Тогда же в Ельце на улице Парижской Коммуны столкнулись «ВАЗ-2114» с 18-летним водителем и «Лада Веста» под управлением 33-летнего водителя. С места аварии была доставлена в больницу 31-летняя пассажирка «Весты».26 октября в селе Измалково столкнулись «ВАЗ-2115» с 37-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2110» под управлением 26-летнего водителя. Оба водителя доставлены в больницу.