В число лучших водителей НЛМК впервые попала женщина

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс «Лучший по профессии» среди водителей автомобилей. В соревнованиях участвовали 86 сотрудников автотранспортного управления компании. После теоретического тестирования в финал вышли 11 сильнейших.

В итоговом этапе соревнований водители выполняли 7 упражнений на грузовом автомобиле. Задания показали, насколько хорошо участники конкурса управляют транспортным средством и чувствуют его габариты. Одним из самых зрелищных стало упражнение «Круг», в котором нужно было на скорости проехать по кругу, огороженному конусами, не сбив их. Задание выполняется передним и задним ходом.В этом году впервые в финал прошла женщина — Анастасия Рогожкина. Анастасия с большим удовольствием участвует в конкурсах, чтобы продемонстрировать собственные навыки и поучиться водительскому мастерству у коллег.— Я люблю свою работу, потому что в ней нет монотонности — каждый день выполняю новые задачи. Такие конкурсы тоже добавляют разнообразия в рабочие будни. Я счастлива находиться в окружении коллег, которые так же трепетно относятся к своему делу, — отметила Анастасия Рогожина.Лучшим водителем автомобиля НЛМК стал Дмитрий Дадычин, который в прошлом году показал третий результат. Второе место занял Сергей Сушков, третье — Роман Бородин. «Лучший молодой рабочий» — Павел Попов. Все они получат премию в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Кроме того, победители смогут представить НЛМК на областных соревнованиях водителей.Ежегодно в конкурсах «Лучший по профессии» на НЛМК участвуют более тысячи сотрудников. В этом году в компании проведут 48 таких турниров. Сильнейших уже определили среди горновых, грануляторщиков доменного шлака и представителей других профессий.