Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
«В подвале поселились черви»
Общество
Дорожники попытаются убрать «вечную лужу» с улицы Парковой
Общество
Липчане самостоятельно открыли детскую площадку в Нижнем парке
Общество
С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
Происшествия
Лишённый прав пьяный мотоциклист улетел в кювет
Происшествия
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Происшествия
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В число лучших водителей НЛМК впервые попала женщина
НЛМК Live
На улице Депутатской топит бар и магазин
Общество
Депутат Ольга Митрохина поздравила ветерана войны и труда с 98-летием
Общество
НЛМК Live
152
28 минут назад

В число лучших водителей НЛМК впервые попала женщина

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс «Лучший по профессии» среди водителей автомобилей. В соревнованиях участвовали 86 сотрудников автотранспортного управления компании. После теоретического тестирования в финал вышли 11 сильнейших.  

В итоговом этапе соревнований водители выполняли 7 упражнений на грузовом автомобиле. Задания показали, насколько хорошо участники конкурса управляют транспортным средством и чувствуют его габариты. Одним из самых зрелищных стало упражнение «Круг», в котором нужно было на скорости проехать по кругу, огороженному конусами, не сбив их. Задание выполняется передним и задним ходом. 

В этом году впервые в финал прошла женщина — Анастасия Рогожкина. Анастасия с большим удовольствием участвует в конкурсах, чтобы продемонстрировать собственные навыки и поучиться водительскому мастерству у коллег.

— Я люблю свою работу, потому что в ней нет монотонности — каждый день выполняю новые задачи. Такие конкурсы тоже добавляют разнообразия в рабочие будни. Я счастлива находиться в окружении коллег, которые так же трепетно относятся к своему делу, — отметила Анастасия Рогожина.

Лучшим водителем автомобиля НЛМК стал Дмитрий Дадычин, который в прошлом году показал третий результат. Второе место занял Сергей Сушков, третье — Роман Бородин. «Лучший молодой рабочий» — Павел Попов. Все они получат премию в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Кроме того, победители смогут представить НЛМК на областных соревнованиях водителей.

Ежегодно в конкурсах «Лучший по профессии» на НЛМК участвуют более тысячи сотрудников. В этом году в компании проведут 48 таких турниров. Сильнейших уже определили среди горновых, грануляторщиков доменного шлака и представителей других профессий.

конкурс

