Мужчина погиб в горящем гараже

Огонь уничтожил гараж и автомобиль «Шевроле».



Ранним утром 26 октября во время пожара в липецком ГК «Автолюбитель-6» погиб мужчина, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области. Он находился в гараже, уничтоженном огнем гараже площадью шесть на четыре метра. Вместе с гаражом сгорел автомобиль «Шевроле Ланос». Причины возгорания уточняются.Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, погибшему жителю Липецка было 40 лет.В этот же день в Липецке сгорел пластиковый мусорный контейнер, а в селе Плоская Кузьминка Липецкого округа произошло короткое замыкание в электрощитовой жилого дома.В субботу 25 октября произошло семь пожаров. В селе Донское Задонского района сгорел нежилой дом. В селе Казаки Елецкого района жильцы дома успели потушить огонь до приезда пожарных, а в самом Ельце на улице Орджоникидзе горел щиток провайдера вместе с отделкой подъезда девятиэтажки.В селе Куликово Усманского района практически полностью сгорел жилой дом, в селе Фащевка Грязинского района огонь повредил баню. Два дома сгорели в городских СНТ: в липецком «Металлург-1» и грязинском «Восходе».