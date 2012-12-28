Происшествия
Мужчина погиб в горящем гараже
Огонь уничтожил гараж и автомобиль «Шевроле».
Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, погибшему жителю Липецка было 40 лет.
В этот же день в Липецке сгорел пластиковый мусорный контейнер, а в селе Плоская Кузьминка Липецкого округа произошло короткое замыкание в электрощитовой жилого дома.
В субботу 25 октября произошло семь пожаров. В селе Донское Задонского района сгорел нежилой дом. В селе Казаки Елецкого района жильцы дома успели потушить огонь до приезда пожарных, а в самом Ельце на улице Орджоникидзе горел щиток провайдера вместе с отделкой подъезда девятиэтажки.
В селе Куликово Усманского района практически полностью сгорел жилой дом, в селе Фащевка Грязинского района огонь повредил баню. Два дома сгорели в городских СНТ: в липецком «Металлург-1» и грязинском «Восходе».
