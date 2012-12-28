Все новости
Происшествия
1578
сегодня, 09:46
1

Мужчина погиб в горящем гараже

Огонь уничтожил гараж и автомобиль «Шевроле».

Ранним утром 26 октября во время пожара в липецком ГК «Автолюбитель-6» погиб мужчина, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области. Он находился в гараже, уничтоженном огнем гараже площадью шесть на четыре метра. Вместе с гаражом сгорел автомобиль «Шевроле Ланос». Причины возгорания уточняются.

Как рассказали GOROD48 в областном управлении  МВД, погибшему жителю Липецка было 40 лет.

В этот же день в Липецке сгорел пластиковый мусорный контейнер, а в селе Плоская Кузьминка Липецкого округа произошло короткое замыкание в электрощитовой жилого дома.

В субботу 25 октября произошло семь пожаров. В селе Донское Задонского района сгорел нежилой дом. В селе Казаки Елецкого района жильцы дома успели потушить огонь до приезда пожарных, а в самом Ельце на улице Орджоникидзе горел щиток провайдера вместе с отделкой подъезда девятиэтажки.

В селе Куликово Усманского района практически полностью сгорел жилой дом, в селе Фащевка Грязинского района огонь повредил баню. Два дома сгорели в городских СНТ: в липецком «Металлург-1» и грязинском «Восходе».
МЧС
пожар
0
7
0
0
0

Лиза
сегодня, 09:58
Печально...
