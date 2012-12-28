На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

28 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители девяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 30/4, 34, 34/5, 38, 40 по улице Циолковского, № 42 по улице Терешковой, № 8 по улице Семашко, в частном секторе улиц Земной, Фурманова, Кленовой, Зареченской, Дорожной, Лесопарковое хозяйство.Подвоз воды будет организован по адресу: улица Терешковой, 42, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.28 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 72 по улице Бородинской, № 18 по улице Брусничной, №№ 7а, 69 по улице Брюллова, №№ 40, 46, 59, 60, 63, 70 по улице Еловой, №№ 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 390 по улице Баумана, №№ 28, 89 по улице Карбышева, №№ 1б, 3, 3а, 12, 14, 18 по улице Цементников, №№ 2, 3, 4, 10а, 14 по улице Шоссейной, № 1/3 по улице Юношеской, № 38 по улице Первомайской, № 24 по улице Радиаторной, № 18 по улице Литаврина, №№ 4, 6 по улице адмирала Макарова, № 4 по улице Зои Космодемьянской, обесточат улицы Центральную, Уалинина, Неделина, Петровский мост, садоводчество «Сокол-2».