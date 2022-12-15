Все новости
Культура
44
13 минут назад

Над сериалом «Хроники русской революции» вместе с Андреем Кончаловским работал липчанин

Эдуард Галкин стал одним из трёх художников-постановщиков исторического сериала.

Сегодня в 21:30 на канале «Россия» начинается показ 16-серийного фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». До этого кинороман вышел в онлайн-кинотеатре.

События фильма охватывают два десятилетия — с 1905 по 1924 годы. В ролях — Юра Борисов, Никита Ефремов, Евгений Ткачук, Александр Мизёв, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизёв, Тимофей Окроев и многие другие. А одним из трёх художников-постановщиков картины стал наш земляк Эдуард Галкин.

— Это самая масштабная постановка из тех, в которых я участвовал за тридцать лет работы в кино. Из-за большого объёма задач над фильмом одновременно работали три художника-постановщика, каждый со своей командой, — рассказал GOROD48 Эдуард Галкин.

Выходу сериала предшествовала длительная подготовка — более двухсот съёмочных дней. По словам Галкина, для фильма созданы почти двести декораций в Москве, Петербурге и других местах. Эти декорации строились и снимались параллельно.

Съёмочный период занял 10 месяцев и потом ещё два года проект находился в постпродакшене.

Изображение WhatsApp 2022-12-15 в 12.47.40_a9501a08.jpg

Кафе поэтов, эскиз декорации..jpg

Комната военной организации большевиков. Эскиз декорации..jpg

На съёмках в декорации Думского зала заседаний..jpeg

Съёмка в декорации редактора газеты..jpg

— Для меня это был интересный и уникальный опыт. Уникальность его прежде всего в том, что это авторский кинематограф в многосерийном формате для широкой аудитории, который рассказывает о русской революции, определившей судьбу всего мира в XX веке. Андрей Сергеевич Кончаловский, знавший лично некоторых участников и деятелей революционного движения, сделал дерзкую попытку осмыслить такую большую тему. Команда проекта предложила зрителям погрузиться в этот мир, в ощущение той сложной, противоречивой эпохи, одновременно трагической, эксцентричной и романтичной, — добавил Эдуард Галкин.

Напомним, творческая биография нашего земляка Эдуарда Галкина началась в художественных школах №1 и №2 Липецка. Потом была учёба в местных художественных студиях и работа учителем рисования в липецкой средней школе.

Эдуард Галкин.jpeg

В 1994 году Галкин закончил педагогическое отделение Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера, в 2000 году — художественный факультет ВГИК (мастерская Л.Ю. Нови и И.Ф. Гинно).

В настоящее время живёт в Москве. В 1994-1995 годах работал художником анимационной студии «Пилот» под руководством А. Татарского. В 1994-2000 годы был художником-постановщиком учебных фильмов киностудии ВГИК. С 2000 года сотрудничает с российскими кинокомпаниями по производству кино, рекламы и музыкального видео.

В качестве художника Эдуард Галкин работал над фильмами «С днём рождения», «Ехали два шофёра», «Новости», «Герой нашего времени», «Золотой век», «Живой», «Мороз по коже», «Индиго», «КАКРАКИ», «Любовь-морковь 3», «Подсадной», «Отдам котят в хорошие руки», «Шагал — Малевич», «Испытание», «Её звали Муму» «Охрана», «Человек из будущего», «Ваш репетитор», «ВанГоги», «Садовое кольцо», «Зоя», «Топи», «Голем», «Кто там», «Внутри убийцы», «В списках не значился».

Эдуард Галкин так же участвовал в съёмках музыкальных клипов Алсу, Лолиты и Децла, Андрея Губина, Кати Лель, Жасмин, Найка Борзова, «Браво» и других, работал в телерекламе вместе с режиссёрами Анной Меликян и Тимуром Бекмамбетовым.

Фото из архива Эдуарда Галкина
кино
Эдуард Галкин
