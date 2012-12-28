В Липецкой области дожди

Ночью дожди будут сильнее, днем их интенсивность ослабнет.

28 октября погоду в Липецкой области будет определять многоцентровая депрессия. В области пониженного давления при прохождении атмосферного фронта ночью ожидаются сильные дожди. 29 и 30 октября атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью дожди, местами сильные, днем местами небольшие дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем западный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +2 до +7 градусов, днем — от +8 до +13.В Липецке облачно, ночью сильный, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.День 28 октября стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 15 градусов мороза.