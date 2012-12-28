С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Погода в Липецке
105
16 минут назад
В Липецкой области дожди
Ночью дожди будут сильнее, днем их интенсивность ослабнет.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью дожди, местами сильные, днем местами небольшие дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем западный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +2 до +7 градусов, днем — от +8 до +13.
В Липецке облачно, ночью сильный, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.
День 28 октября стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 15 градусов мороза.
0
0
0
0
0
Комментарии