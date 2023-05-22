Рассмотрение громкого уголовного дела о разбойных нападениях перенесли из-за неявки двоих присяжных

Липецкий областной суд сегодня должен был начать рассмотрение уголовного дела о разбойных нападениях, совершенных организованной бандой.

Сегодня судья Липецкого областного суда Олег Мирошник с участием присяжных заседателей должен был начать рассмотрение громкого уголовного дела о разбойных нападениях, но процесс пришлось перенести из-за неявки двоих присяжных заседателей — одного из основного состава, и одного — запасного.Напомним, на скамье подсудимых 36-летний житель Липецкой области, которому органами следствия инкриминируется создание банды и руководство (части 1 статьи 209 УК РФ), а также 35-летний житель Московской области, которому вменяется участие в организованной, устойчивой, вооруженной группе (часть 2 статьи 209 УК РФ).Каждому из подсудимых также предъявлены обвинения в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой) и четырех эпизодов преступления по пункту «а», «б» части 4 статьи 162 (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере).По словам прокурора уголовно-судебного отдела Липецкой областной прокуратуры Ивана Минаева, в ходе следствия обвиняемые признали вину частично, не соглашаясь с тем, что их действия образуют состав банды.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по версии следствия, бывший сотрудник полиции — житель Липецкой области создал организованную преступную группу в январе 2021 года, предложив своему давнему другу совершать разбойные нападения на граждан и организации. Именно он составлял план нападений, обеспечивал банду оружием, одеждой, похожей на форменное обмундирование сотрудника ДПС и спецназа, средствами маскировки внешности.Как следует из обвинительного заключения, в период с марта по май 2022 года члены банды совершили 7 вооруженных нападений. В результате нападения на сотрудников магазина «Пятерочка» в Измалковском районе, которым они угрожали оружием, злоумышленники открыто завладели более чем 418 тысячами рублей. В результате двух вооруженных нападений на автозаправочные станции было похищено свыше 26 тысяч рублей.Кроме того, располагая информацией о времени и маршруте перевозки почтовыми автомобилями крупных сумм денег без вооруженной охраны, члены банды совершили четыре вооруженных налета на них. Каждый раз действовали по одной схеме – переодевшись в форменную одежду сотрудника ДПС и спецназа, сигнализировали водителю почтовой машины о необходимости совершить принудительную остановку. Только в одном случае водитель подчинился и позволил лже-полицейским осмотреть содержимое машины. В остановленном автомобиле не оказалось крупной суммы денег, поэтому водителю позволили продолжить движение. Три другие попытки ограбить почтовые машины также не были доведены до конца, поскольку водители, перевозившие крупные суммы денег, игнорировали сигналы об остановке и уезжали с места происшествия.Рассмотрение дела теперь назначено на 24 мая в 10.00.