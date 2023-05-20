Из-за детской шалости в Грязях полыхают гаражи

Судя по сообщениям в VK, пожар могли устроить подростки.

Крупный пожар произошёл в Грязях в гаражах на улице Правды, 39а.

Судя по видео в городском паблике, полыхают гаражные боксы. В комментариях местные жители утверждают, что пожар начался в 15:40 и не был потушен несколько часов.

По словам очевидцев, перед пожаром в этом месте играли дети и, возможно, шалость с огнём привела к пожару.

- Детки закинули что-то в заброшенный сарай, там сухие доски и шпалы, а они пропитаны креозотом, так что искры достаточно, - утверждает автор видео Наталья Фурсова.