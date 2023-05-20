Происшествия

сегодня, 20:17

Из-за детской шалости в Грязях полыхают гаражи

1 638
#Пожар #гаражи #дети
1
Из-за детской шалости в Грязях полыхают гаражи

Судя по сообщениям в VK, пожар могли устроить подростки.

Крупный пожар произошёл в Грязях в гаражах на улице Правды, 39а.

Судя по видео в городском паблике, полыхают гаражные боксы. В комментариях местные жители утверждают, что пожар начался в 15:40 и не был потушен несколько часов.

По словам очевидцев, перед пожаром в этом месте играли дети и, возможно, шалость с огнём привела к пожару.

- Детки закинули что-то в заброшенный сарай, там сухие доски и шпалы, а они пропитаны креозотом, так что искры достаточно, - утверждает автор видео Наталья Фурсова.

1 638
#Пожар #гаражи #дети
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Из тех

50 минут назад
В советское время как норма было сделать замечание взрослыми, а со стороны детей -- послушаться. А в отдельных случаях и уши надрать.Сейчас взрослые даже замечания не делают,потому что либо пофик, либо боятся ответной неадекватной реакции.
ответить
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
5
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

Водителю стало плохо за рулём: полёт машины прервал столб
#Авария #ДТП
Водителю стало плохо за рулём: полёт машины прервал столб

2 минуты назад

Происшествия
Липецкая пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей, чтобы победить недуг
#Мошенничество
10
Липецкая пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей, чтобы победить недуг

сегодня, 10:22

Происшествия
Житель Задонска потихоньку вооружался
#Хранение оружия #УМВД
10
Житель Задонска потихоньку вооружался

сегодня, 09:10

Происшествия
Ельчанка получила полтора года колонии за четыре куска сыра
#покушение #грабёж
9
Ельчанка получила полтора года колонии за четыре куска сыра

вчера, 17:22

Происшествия
В Желтых песках загорелся садовый домик
#пожар
1
В Желтых песках загорелся садовый домик

вчера, 16:14

Происшествия
«Лада Приора» съехала в пруд
#спасатели #УГПСС
13
«Лада Приора» съехала в пруд

вчера, 16:09

Происшествия