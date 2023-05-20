Происшествия

12 минут назад

Житель Задонска потихоньку вооружался

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#Хранение оружия #УМВД
Житель Задонска потихоньку вооружался

Теперь бывшему охотнику грозит до 8 лет лишения свободы.

В Задонском районе предстанет перед судом 60-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили у мужчины обрез одноствольного ружья 16-го калибра и бездымный пироксилиновый порох заводского изготовления, относящийся к категории взрывчатых веществ.

Обвиняемый пояснил, что ружьё он нашёл несколько лет назад в заброшенном доме одной из деревень и с тех пор хранил у себя, а порох купил в охотничьем магазине. По мнению мужчины, всё было законно, поскольку он раньше являлся охотником и имел право хранить у себя оружие и боеприпасы.

Однако после аннулирования разрешения на право хранения и ношения огнестрельного оружия и патронов к нему, фигурант не принял меры к их сдаче своего арсенала в правоохранительные органы.

Теперь по статье 222 УК РФ мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.

Фото УМВД РФ по Липецкой области

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#Хранение оружия #УМВД

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