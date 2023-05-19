23-летнюю липчанку осудили за покупки за чужой счёт

Женщина получила полгода лишения свободы условно.

Усманский районный суд вынес приговор 23-летней липчанке за покушение на кражу с банковского счета.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 30 ноября прошлого года девушка на стоянке тепличного комплекса «Овощи Черноземья» нашла на земле банковскую карту. При помощи этой карты она расплачивалась в магазинах. Но её быстро вычислили.



Подсудимая признала вину. По части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ ее приговорили к 6 месяцам условного срока с таким же испытательным сроком.