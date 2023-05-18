Липчане жалуются, что в канаву в центре города что-то сливали

В «РВК-Липецк» уверяют: на грунт водитель спецмашины слил водопроводную питьевую воду, но это тоже недопустимо.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы 40 лет Советской Армии. По их словам, накануне вечером машина с логотипом «Росводоканала» что-то сливала в канаву в центре Липецка. Липчане считают, что это могли быть фекалии. Но это не так.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, туда на эту ситуацию пока не жаловались.«Если поймаем с поличным и зафиксируем факт слива, то обращаемся в полицию. Они составляют протокол, а на основании его в рамках административного правонарушения работает управление экологии», - отметили в мэрии.В «РВК-Липецк» признали, что машина их. Но это откачивающая цистерна, которая качает только питьевую воду, с канализацией она не работает, поэтому водитель мог слить только чистую воду.«В ночь на 18 мая специалисты «РВК-Липецк» проводили обследование водопроводного колодца с повреждением на сетях. Для выполнения работ с помощью спецтехники осуществлялась откачка поступающей в него питьевой воды. Водитель откачивающей автоцистерны нарушил установленный регламент и слил водопроводную питьевую воду на грунт. Это недопустимая для нас ситуация, мы проведем с водителем спецмашины дополнительный инструктаж, чтобы подобное впредь не повторилось», - сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».