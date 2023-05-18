Общество

сегодня, 14:23

Липчане жалуются, что в канаву в центре города что-то сливали

2 955
#ЖКХ
5
Липчане жалуются, что в канаву в центре города что-то сливали

В «РВК-Липецк» уверяют: на грунт водитель спецмашины слил водопроводную питьевую воду, но это тоже недопустимо.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы 40 лет Советской Армии. По их словам, накануне вечером машина с логотипом «Росводоканала» что-то сливала в канаву в центре Липецка. Липчане считают, что это могли быть фекалии. Но это не так.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, туда на эту ситуацию пока не жаловались.

«Если поймаем с поличным и зафиксируем факт слива, то обращаемся в полицию. Они составляют протокол, а на основании его в рамках административного правонарушения работает управление экологии», - отметили в мэрии.

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В «РВК-Липецк» признали, что машина их. Но это откачивающая цистерна, которая качает только питьевую воду, с канализацией она не работает, поэтому водитель мог слить только чистую воду.

«В ночь на 18 мая специалисты «РВК-Липецк» проводили обследование водопроводного колодца с повреждением на сетях. Для выполнения работ с помощью спецтехники осуществлялась откачка поступающей в него питьевой воды. Водитель откачивающей автоцистерны нарушил установленный регламент и слил водопроводную питьевую воду на грунт. Это недопустимая для нас ситуация, мы проведем с водителем спецмашины дополнительный инструктаж, чтобы подобное впредь не повторилось», - сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
2 955
#ЖКХ
5

Комментарии (2)

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33 минуты назад
Машина по откачке и машина вахта от рвк-липецк постоянно стоит особенно в утреннее время на строй площадки ДЕТСКИЙ РЕОБИИЦИОННЫЙ ЦЕНТР который сейчас на реконструкции по ул Неделина. Там тоже есть колодцы, и что они там делают это большой вопрос. Эта машина постоянно там, даже охрана им ворота открывает.
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Ванька Грозный

48 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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