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сегодня, 16:40

В Липецком районе вышел на маршрут новый школьный автобус

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#школа #автобус #дети
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Пополнение автопарка помогло школе села Ильино «разгрузить» кузьминское направление и сделать перевозку детей ещё более комфортной и безопасной.

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В школе села Ильино Липецкого района пополнился автопарк. В мае на маршрут вышел новый автобус «ПАЗ» для перевозки детей. Этого события в школе ждали с 2019 года — именно тогда ильинская школа в последний раз получала такие важные и нужные подарки: она два автобуса «ПАЗ». Ещё один автобус, «ГАЗель», школа получила в 2016-м году. Теперь в автопарке сельской школы — четыре автобуса. 

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Новый автобус для школы — не роскошь, а необходимость. Как рассказал директор школы Александр Харин, из 565 учеников 399 возят на уроки из сёл Ситовка, Воскресеновка, Введенка, Ильино (старый сельский совет), Никольское, Большая Кузьминка и окрестностей «Хилл Парка». 

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Новый автобус помог школе «разгрузить» кузьминское направление. Пополнение автопарка — это вопрос не только удобства, но и безопасности. В каждом школьном автобусе помимо водителя ездит один сопровождающий. Он помогает детям при посадке, смотрит, чтобы все были пристёгнуты во время движения.

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Из Большой Кузьминки в школу села Ильино ездят 90 детей, кроме того, в окрестностях «Хилл Парка» образовался новый жилой массив, из него в школу ездят 48 учеников. Раньше им приходилось пешком добираться до перекрёстка с трассой, а теперь автобус ходит и до «Хилл Парка». Новый коттеджный посёлок строится и в Ситовке — вскоре школа ждет детей и оттуда.

Виктор Ларшин — водитель нового автобуса. Перевозить детей — большая ответственность, но ему с пассажирами очень повезло: никто ни разу ничего не нарисовал в салоне и не испортил. Так что волноваться за новую машину не приходится!

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Сельских детей Виктор Ларшин возит в школу Ильино и обратно домой вот уже 11 лет. За всё это время, к счастью, не было ни одной аварийной ситуации! А вот нагрузка была большой. Раньше за день, если на линию выходили два автобуса, водитель проезжал до 259 километров. Теперь это расстояние уменьшится. 

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Виктор Ларшин говорит, что ездить в новом автобусе — удовольствие и для маленьких пассажиров, и для самого водителя. Улучшенное освещение, усовершенствованное дизайнерское решение салона, комфортные сиденья, широкий проход, надёжные четырёхточечные ремни безопасности, принудительная система вентиляции, современная система навигации, кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» и экстренного реагирования — это ещё не весь список преимуществ полученного транспорта. Теперь школьники могут с комфортом ездить на учёбу, а родители не волноваться за их безопасность по дороге от дома до школы и обратно.

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Напомним, что в Липецкую область за счёт федерального бюджета поступили 50 новых школьных автобусов марки «ПАЗ» и «ГАЗ». 22 автобуса вышли на новые маршруты, остальные заменили старую изношенную технику.

Ключи от автобусов с логотипами Года педагога и наставника 17 апреля вручил главам районов губернатор Игорь Артамонов. Всего за 2021-2023 годы в Липецкую область в рамках исполнения поручения президента России поступили 86 новых школьных автобусов, ещё 39 были закуплены за счёт средств регионального и муниципальных бюджетов.

1 532
#школа #автобус #дети
3

Комментарии (1)

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45 минут назад
Лучше бы школы строили... А то по такому принципу можно всех из районов возить в город учиться. А то у малышей с малых лет жизнь пролетает в дороге, комфорт сомнительный.
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