В Липецком районе вышел на маршрут новый школьный автобус

Пополнение автопарка помогло школе села Ильино «разгрузить» кузьминское направление и сделать перевозку детей ещё более комфортной и безопасной.













Новый автобус для школы — не роскошь, а необходимость. Как рассказал директор школы Александр Харин, из 565 учеников 399 возят на уроки из сёл Ситовка, Воскресеновка, Введенка, Ильино (старый сельский совет), Никольское, Большая Кузьминка и окрестностей «Хилл Парка». Новый автобус для школы — не роскошь, а необходимость. Как рассказал директор школы Александр Харин, из 565 учеников 399 возят на уроки из сёл Ситовка, Воскресеновка, Введенка, Ильино (старый сельский совет), Никольское, Большая Кузьминка и окрестностей «Хилл Парка».









Новый автобус помог школе «разгрузить» кузьминское направление. Пополнение автопарка — это вопрос не только удобства, но и безопасности. В каждом школьном автобусе помимо водителя ездит один сопровождающий. Он помогает детям при посадке, смотрит, чтобы все были пристёгнуты во время движения.











Из Большой Кузьминки в школу села Ильино ездят 90 детей, кроме того, в окрестностях «Хилл Парка» образовался новый жилой массив, из него в школу ездят 48 учеников. Раньше им приходилось пешком добираться до перекрёстка с трассой, а теперь автобус ходит и до «Хилл Парка». Новый коттеджный посёлок строится и в Ситовке — вскоре школа ждет детей и оттуда.



Виктор Ларшин — водитель нового автобуса. Перевозить детей — большая ответственность, но ему с пассажирами очень повезло: никто ни разу ничего не нарисовал в салоне и не испортил. Так что волноваться за новую машину не приходится!







Сельских детей Виктор Ларшин возит в школу Ильино и обратно домой вот уже 11 лет. За всё это время, к счастью, не было ни одной аварийной ситуации! А вот нагрузка была большой. Раньше за день, если на линию выходили два автобуса, водитель проезжал до 259 километров. Теперь это расстояние уменьшится. Новый автобус помог школе «разгрузить» кузьминское направление. Пополнение автопарка — это вопрос не только удобства, но и безопасности. В каждом школьном автобусе помимо водителя ездит один сопровождающий. Он помогает детям при посадке, смотрит, чтобы все были пристёгнуты во время движения.Из Большой Кузьминки в школу села Ильино ездят 90 детей, кроме того, в окрестностях «Хилл Парка» образовался новый жилой массив, из него в школу ездят 48 учеников. Раньше им приходилось пешком добираться до перекрёстка с трассой, а теперь автобус ходит и до «Хилл Парка». Новый коттеджный посёлок строится и в Ситовке — вскоре школа ждет детей и оттуда.Виктор Ларшин — водитель нового автобуса. Перевозить детей — большая ответственность, но ему с пассажирами очень повезло: никто ни разу ничего не нарисовал в салоне и не испортил. Так что волноваться за новую машину не приходится!Сельских детей Виктор Ларшин возит в школу Ильино и обратно домой вот уже 11 лет. За всё это время, к счастью, не было ни одной аварийной ситуации! А вот нагрузка была большой. Раньше за день, если на линию выходили два автобуса, водитель проезжал до 259 километров. Теперь это расстояние уменьшится.









Виктор Ларшин говорит, что ездить в новом автобусе — удовольствие и для маленьких пассажиров, и для самого водителя. Улучшенное освещение, усовершенствованное дизайнерское решение салона, комфортные сиденья, широкий проход, надёжные четырёхточечные ремни безопасности, принудительная система вентиляции, современная система навигации, кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» и экстренного реагирования — это ещё не весь список преимуществ полученного транспорта. Теперь школьники могут с комфортом ездить на учёбу, а родители не волноваться за их безопасность по дороге от дома до школы и обратно.







Напомним, что в Липецкую область за счёт федерального бюджета поступили 50 новых школьных автобусов марки «ПАЗ» и «ГАЗ». 22 автобуса вышли на новые маршруты, остальные заменили старую изношенную технику.



Ключи от автобусов с логотипами Года педагога и наставника 17 апреля вручил главам районов губернатор Игорь Артамонов. Всего за 2021-2023 годы в Липецкую область в рамках исполнения поручения президента России поступили 86 новых школьных автобусов, ещё 39 были закуплены за счёт средств регионального и муниципальных бюджетов. Виктор Ларшин говорит, что ездить в новом автобусе — удовольствие и для маленьких пассажиров, и для самого водителя. Улучшенное освещение, усовершенствованное дизайнерское решение салона, комфортные сиденья, широкий проход, надёжные четырёхточечные ремни безопасности, принудительная система вентиляции, современная система навигации, кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» и экстренного реагирования — это ещё не весь список преимуществ полученного транспорта. Теперь школьники могут с комфортом ездить на учёбу, а родители не волноваться за их безопасность по дороге от дома до школы и обратно.Напомним, что в Липецкую область за счёт федерального бюджета поступили 50 новых школьных автобусов марки «ПАЗ» и «ГАЗ». 22 автобуса вышли на новые маршруты, остальные заменили старую изношенную технику.Ключи от автобусов с логотипами Года педагога и наставника 17 апреля вручил главам районов губернатор Игорь Артамонов. Всего за 2021-2023 годы в Липецкую область в рамках исполнения поручения президента России поступили 86 новых школьных автобусов, ещё 39 были закуплены за счёт средств регионального и муниципальных бюджетов.

В школе села Ильино Липецкого района пополнился автопарк. В мае на маршрут вышел новый автобус «ПАЗ» для перевозки детей. Этого события в школе ждали с 2019 года — именно тогда ильинская школа в последний раз получала такие важные и нужные подарки: она два автобуса «ПАЗ». Ещё один автобус, «ГАЗель», школа получила в 2016-м году. Теперь в автопарке сельской школы — четыре автобуса.