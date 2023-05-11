Происшествия
сегодня, 08:55
«Форд» перевернулся на трассе Липецк – Чаплыгин
10 мая на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.
Первая серьезная авария произошла в час ночи на дороге Липецк – Чаплыгин: 22-летний водитель «Форда» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Травмы получили водитель и его 22-летний пассажир.
В Липецке на улице Космонавтов столкнулись «Дэу Нексия» с 30-летним водителем и «Мерседес» под управлением 60-летнего мужчины. В аварии пострадала 22-летняя пассажирка «Дэу», девушка госпитализирована.
В Хлевенском районе на трасе «Дон» 37-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением, автомобиль врезался в световую опору и съехала в кювет. Водитель доставлен в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 18 аварий, они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
В Липецке на улице Космонавтов столкнулись «Дэу Нексия» с 30-летним водителем и «Мерседес» под управлением 60-летнего мужчины. В аварии пострадала 22-летняя пассажирка «Дэу», девушка госпитализирована.
В Хлевенском районе на трасе «Дон» 37-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением, автомобиль врезался в световую опору и съехала в кювет. Водитель доставлен в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 18 аварий, они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Пессимист
Mikl