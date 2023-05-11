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«Форд» перевернулся на трассе Липецк – Чаплыгин

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#авария #ДТП
«Форд» перевернулся на трассе Липецк – Чаплыгин

10 мая на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

Первая серьезная авария произошла в час ночи на дороге Липецк – Чаплыгин: 22-летний водитель «Форда» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Травмы получили водитель и его 22-летний пассажир.

В Липецке на улице Космонавтов столкнулись «Дэу Нексия» с 30-летним водителем и «Мерседес» под управлением 60-летнего мужчины. В аварии пострадала 22-летняя пассажирка «Дэу», девушка госпитализирована.

В Хлевенском районе на трасе «Дон» 37-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением, автомобиль врезался в световую опору и съехала в кювет. Водитель доставлен в больницу.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 18 аварий, они обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Пессимист

21 минуту назад
Авто с максималкой в 200 км/ч безопаснее, чем у кого - 140. У первого меньше затрачивается времени на обгон, а тут чем быстрее вернуться в свою полосу, тем и безопаснее. Ну а с какой скоростью просто катить по трассе, это пусть каждый решает сам, при условии не создавать проблем другим, кто рядом едет
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Mikl

42 минуты назад
Вы знаете мое мнение об автомобилях в стране это запретить использование автомобилей с заводскими параметрами скорости автомобилей свыше 110 километров в час так как наши дороги не предусматривают скорость свыше 110 километров в час да и то только на магистралях. Именно не выполнение моих условий делает опасным движение на дорогах этих автомобилей. Автолюбители переплачивают за повышенную скорость покупая автомобиль с заводской скоростью свыше 110 км/час
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