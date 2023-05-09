День Победы в Липецке: «Бессмертный полк» онлайн, концерты и встреча с покорителем Огненной земли

Рассказываем все о праздновании и событиях сегодняшнего дня.

Прохладно

В День Победы температура в Липецке составил от 11 до 13 градусов, осадки не ожидаются.







Отключения воды на Сырском

Кое-кому и в праздник придётся испытать временные коммунальные неудобства. С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители Сырского Рудника на улице Прудной, 2, а также в частном секторе улиц Городовикова, Жактовской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, Узорного переулка.







Возложение гирлянды и «Бессмертный полк» онлайн

В Липецке, как и во многие городах, решили отменить парад, посвященный 78-й годовщине Победы. И всё же в 9:00 состоится торжественное возложение гирлянды славы и венков к Вечному огню на площади Героев.







А «Бессмертный полк» состоится онлайн. Для этого есть специальный ресурс polkrf.ru. Найти своего ветерана там просто. Нужно немного прокрутить страницу вниз и в поиске ввести данные. Трансляция начнётся в 10:00.

Солдатская каша (0+)

В посёлке Дачном на улице Писарева, 16 в 10:30 начнутся тематические программы Тематическая программа: «Солдатский привал», «Солдатская каша». Собравшихся порадуют коллективы учреждений культуры и образования жилого района Дачный.







Концерт в Быхановом саду (6+)

Концерт Победы начнётся в Быхановом саду в 11:00. Липчан порадует музыкальная программа и выступления лучших артистов города. На сцене прозвучат песни о любви, о дружбе и тяготах военного времени. Всем известные и горячо любимые композиции зрители смогут исполнить хором вместе с профессиональными артистами.







Автопробег (12+)

В 11.30 от парковки у ТЦ «Линия» (ул. 60 лет СССР, 34 ) стартует автопробег. Автомобили с флагами проедут по центральным улицам Липецка и местам, символизирующим День Победы, а финишируют на городской Набережной.







Липчан призывают наклеить на стёкла автомобилей портреты родственников, участвовавших в войне. То же самое призывают сделать и тех, кто не будет участсовать в автопробеге, а поедет по своим делам.

Фестиваль ЗОЖ и гуляния на Матырском (6+)

В Городском Доме культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 12:00 состоится фестиваль Здорового образа жизни (ЗОЖ).

А на площади перед ДК «Матыра» (ул. Энергосторотелей, 5а) в полдень пройдут гуляния «Мы этот подвиг в сердце сохраним!».

Водомотиорный парад (12+)

Не все липчане о нём знают, но он проводится уже несколько лет.

Старт назначен на 14:00 лодочной станции «Волна» (ул. Левобережная, 9). Далее участники парада, который организует «Мотолодочный клуб», торжественно проследуют прямиком до Сокольского пляжа. Присоединиться могут все, у кого есть лодки или катера.

Споёмте, друзья (6+)

В 16:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) начнётся концерт «Споёмте, друзья», посвящённый Дню Победы, от клуба самодеятельной песни «Компания».







Вечерние концерты (0+)

В Нижнем парке и парке Победы пройдут интерактивные программы, где и взрослые, и дети смогут найти себе занятие по душе. Будут работать разнообразные мастер-классы, тематические фотозоны. Липчанам предложат сыграть в подвижные игры, исполнить песни военных лет и т.д.







В 17:00 в Быхановом саду начнутся патриотические семейные старты.

В 18:00 в парке Металлургов начнётся праздничный концерт Май. Весна. Победа», в остальных парках он стартует в 19:00.

Встреча с путешественником (12+)

А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится крупное мероприятие, не связанное со Втором мировой. В 18:01 сюда пожалует Антон Кротов, известный путешественник, побывавший в большинстве стран мира. Липчанам он расскажет о своих приключениях в Южной Америке от Амазонки до Огненной Земли.



Антон Кротов, фото vk.com



Вход – любая бумажная купюра.

Дорогие липчане! Поздравляем вас с праздником, желаем достойно провести сегодняшний заключительный выходной день, а за новостями приходите на GOROD48 – узнавать все самое интересное и полезное вы можете у нас, сайт работает 24/7. Ждём вас снова и снова. До встречи!