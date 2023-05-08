Общество

сегодня, 18:26

В поселке Сырском отключат холодную воду

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#отключения
В поселке Сырском отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 мая в Сырском станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды в Сырском останутся дом № 2 по улице Прудной, дома частного сектора улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Узорного переулка, а также котельная №Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть». Воду подвезут по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

223
#отключения

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