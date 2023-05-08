В поселке Сырском отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 мая в Сырском станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 до 20:00 без холодной воды в Сырском останутся дом № 2 по улице Прудной, дома частного сектора улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Узорного переулка, а также котельная №Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть». Воду подвезут по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



