Происшествия
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сегодня, 11:08
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Лишённый прав водитель снова попался пьяным за рулём
Теперь ему грозит лишение свободы.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, днем 14 апреля этого года наряд ДПС остановил автомобиль «Чери Тигго», водитель которого пояснил, что уже лишен водительских прав. При этом у мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения: характерный запах и не соответствующее обстановке поведение. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Теперь его автомобиль «Чери Тигго» арестован. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав на срок до трёх лет.
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