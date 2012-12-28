Лишённый прав водитель снова попался пьяным за рулём

Теперь ему грозит лишение свободы.

29-летнего жителя Липецкого округа будут судить по обвинению в пьяной езде, ещё и без прав (по части первой статьи 264.1 УК РФ).По данным пресс-службы областной прокуратуры, днем 14 апреля этого года наряд ДПС остановил автомобиль «Чери Тигго», водитель которого пояснил, что уже лишен водительских прав. При этом у мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения: характерный запах и не соответствующее обстановке поведение. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.Теперь его автомобиль «Чери Тигго» арестован. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав на срок до трёх лет.