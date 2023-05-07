сегодня, 21:00
Умер создатель Центра романовский игрушки Виктор Маркин
Народный мастер России, почётный наставник и заслуженный художник Липецкой области Виктор Маркин скончался на 74-м году жизни.
Виктор Васильевич создал Центр романовской игрушки, возродил этот старинный промысел на липецкой земле. Много лет он работал художником-оформителем, преподавал в Троицкой средней школе. Однажды нашёл в огороде осколки глиняных игрушек и заинтересовался их историей. Изучил почти забытый промысел, основал школьный кружок.
Увлечение стало делом всей его жизни. Виктор Маркин сумел воспитать новое поколение мастеров, представил романовскую игрушку во Франции, Италии, Индии, Китае, в музеях по всей России.
Его труд отмечен премией Правительства РФ «Душа России», благодарностями правительства Липецкой области и Российской академии художеств.
Сейчас Центр романовской игрушки – часть областного Центра развития культуры и туризма и важный объект детского туризма в Черноземье. «Романушку» лепят, ей любуются, на ней играют – она жива. Как и хотел Мастер» - говорится в некрологе правительства Липецкой области.
Прощание с Виктором Маркиным пройдёт 9 мая с 12:00 до 13:00 в Центре романовской игрушки, в селе Троицкое Липецкого района, на ул. Гагарина, 60.
Фото: t.me/lipobl
Не равнодушный
И. К.