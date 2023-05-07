Умер создатель Центра романовский игрушки Виктор Маркин

Народный мастер России, почётный наставник и заслуженный художник Липецкой области Виктор Маркин скончался на 74-м году жизни.

«Ушёл из жизни народный мастер России, почётный наставник и заслуженный художник Липецкой области Виктор Маркин. Его не стало на 74-м году жизни.Виктор Васильевич создал Центр романовской игрушки, возродил этот старинный промысел на липецкой земле. Много лет он работал художником-оформителем, преподавал в Троицкой средней школе. Однажды нашёл в огороде осколки глиняных игрушек и заинтересовался их историей. Изучил почти забытый промысел, основал школьный кружок.Увлечение стало делом всей его жизни. Виктор Маркин сумел воспитать новое поколение мастеров, представил романовскую игрушку во Франции, Италии, Индии, Китае, в музеях по всей России.Его труд отмечен премией Правительства РФ «Душа России», благодарностями правительства Липецкой области и Российской академии художеств.Сейчас Центр романовской игрушки – часть областного Центра развития культуры и туризма и важный объект детского туризма в Черноземье. «Романушку» лепят, ей любуются, на ней играют – она жива. Как и хотел Мастер» - говорится в некрологе правительства Липецкой области.Прощание с Виктором Маркиным пройдёт 9 мая с 12:00 до 13:00 в Центре романовской игрушки, в селе Троицкое Липецкого района, на ул. Гагарина, 60.