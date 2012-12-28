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4 минуты назад

19-летний водитель повторно попался пьяным за рулём

Первый раз он сел за руль пьяным ещё в 16 лет.

В Липецкой области 19-летний водитель осужден за повторный случай пьяной езды на автомобиле (по части первой статьи 264.1 УК РФ). Причём первый раз он попался на нетрезвой езде ещё в 16 лет — тогда его привлекли к административной ответственности.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в январе этого года пьяного водителя остановил инспектор ГАИ на одной из улиц Усмани. Полицейский сразу обратил внимание на запах алкоголя изо рта и резкое изменение окраски кожных покровов лица.

Ранее, в 16-летнем возрасте по постановлению Комиссии по делам несовершеннолетних за пьяную езду этот же парень получил штраф в 30 тысяч рублей, который не был полностью оплачен к моменту совершения повторного нарушения.

На этот раз последовало уже уголовное дело. Вину нарушитель признал и раскаялся. В результате ему назначено 300 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года.
ПДД
пьяная езда
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