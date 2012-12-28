Происшествия
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4 минуты назад
19-летний водитель повторно попался пьяным за рулём
Первый раз он сел за руль пьяным ещё в 16 лет.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в январе этого года пьяного водителя остановил инспектор ГАИ на одной из улиц Усмани. Полицейский сразу обратил внимание на запах алкоголя изо рта и резкое изменение окраски кожных покровов лица.
Ранее, в 16-летнем возрасте по постановлению Комиссии по делам несовершеннолетних за пьяную езду этот же парень получил штраф в 30 тысяч рублей, который не был полностью оплачен к моменту совершения повторного нарушения.
На этот раз последовало уже уголовное дело. Вину нарушитель признал и раскаялся. В результате ему назначено 300 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года.
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