Происшествия

36 минут назад

Ранее судимая ельчанка украла на рынке кошелек с банковскими картами и обналичила деньги

175
#кража

Воровка, украла кошелек, и обнаружила в нем не только банковские карточки, но и пин-коды к ним

В полицию обратилась жительница Тербунов с заявлением о краже у нее на рынке кошелька. Как рассказала женщина, в кошельке были банковские карты – ее матери и личная. С обеих карт стали исчезать деньги. Сначала 10 тысяч были сняты в Тербунах, затем 50 – в соседнем Долгоруково.

- Во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении кражи, 47-летнюю ранее судимую жительницу Ельца. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
175
#кража

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