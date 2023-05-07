Ранее судимая ельчанка украла на рынке кошелек с банковскими картами и обналичила деньги

Воровка, украла кошелек, и обнаружила в нем не только банковские карточки, но и пин-коды к ним



В полицию обратилась жительница Тербунов с заявлением о краже у нее на рынке кошелька. Как рассказала женщина, в кошельке были банковские карты – ее матери и личная. С обеих карт стали исчезать деньги. Сначала 10 тысяч были сняты в Тербунах, затем 50 – в соседнем Долгоруково.



- Во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении кражи, 47-летнюю ранее судимую жительницу Ельца. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.