Бизнес

сегодня, 08:00

Липецк взял курс на модернизацию производств с помощью лизинга

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Липецк взял курс на модернизацию производств с помощью лизинга

Как лизинг поддерживает бизнес и промышленность в непростых экономических условиях? Какое оборудование приобретают предприятия Липецка? И как решается проблема дефицита имущества? Обо всём этом рассказал директор филиала компании ООО «Балтийский лизинг» в Липецке Иван Веселов.

Как изменился лизинговый спрос после кризисного 2022 года?

В первой половине 2022 года, когда экономика только столкнулась с новыми вызовами в виде массового ухода производителей из России, ростом цен и ситуацией высокой неопределённости, спрос был заметно снижен. Клиенты не решались на обновление имущества, многие вопросы были поставлены на паузу. Однако уже с лета 2022 года мы видели восстановление деловой активности и возвращение бизнеса к вопросу обновления парка техники или модернизации оборудования.
Если сопоставить результаты I квартала 2022 и 2023 года, то видно, что ситуация уже стабилизировалась и отрасль вернулась к росту. Так, объём профинансированных сделок «Балтийского лизинга» в Липецке в январе-марте 2023 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Изменились ли интересы ваших клиентов, что сейчас чаще приобретают в лизинг?

Если мы посмотрим на открытые исследования лизингового рынка, то увидим, что в наибольшей степени в прошлом году пострадали корпоративные сегменты, например, авиатранспорт. В рознице затруднения в большей степени коснулись автолизинга.

При этом за счёт активизировавшихся процессов импортозамещения вырос спрос на различное оборудование. Сохранился интерес к сельскохозяйственной технике.

Какое именно оборудование приобретают в лизинг?

Различное – это и дорогостоящее лабораторное оборудование, металлургические станки, медицинские аппараты, энергетическое и прочее оборудование. Всё зависит от запроса клиента.

Например, в 2022 году «Балтийский лизинг» в Липецке профинансировал несколько единиц металлургического оборудования, производственных линий, бетонный завод, комплект оборудования для автомойки, фасовочную линию и другие виды оборудования. Конечно, учитывая специфику нашего региона, основную долю сделок с оборудованием занимают металлообрабатывающие компании.

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Пришлось ли компании ужесточать условия для своих клиентов?

Нет, «Балтийский лизинг» не ужесточал условий, напротив, мы старались сделать их ещё проще и доступнее. Например, на фоне роста интереса к промышленному оборудованию компания значительно либерализовала программу экспресс-лизинга оборудования. Мы сделали её доступной абсолютно для всех клиентов. Этот инструмент позволяет на упрощённых условиях с минимальным пакетом документов оформить в лизинг любое оборудование, будь то установка лазерной резки или электростанция.

Кроме того, компания продолжает развитие партнёрских отношений с поставщиками, в том числе новых брендов, за счёт этой работы у нас постоянно обновляются специальные предложения, которые позволяют нашим клиентам приобретать оборудование, спецтехнику или транспорт с выгодными скидками.

В прошлом году мы также значительно упростили правила проведения сделок с подержанным имуществом, в том числе по технологии возвратного лизинга, когда клиент продаёт нам своё имущество и оформляет его в лизинг, тем самым получая дополнительные оборотные средства.

Как на лизинге сказывается проблема дефицита имущества?
Проблема дефицита имущества сохраняется с 2020 года. В прошлом году она обострилась, но мы видим, что пути её решения уже частично найдены: во-первых, рынок поддерживают новые предложения различных брендов, которые предлагают свои варианты и оборудования, и транспорта для разных сегментов; во-вторых, развивается механизм параллельного импорта.

На этом фоне выросла и востребованность подержанного имущества. Клиенты стали активнее обращать внимание на б/у транспорт или оборудование. То есть при наличии запроса имущество находится, но срок его поставки может быть увеличен.

После ухода многих западных брендов, с какими поставщиками работает «Балтийский лизинг»?

Мы финансируем любое имущество по запросу клиентов – это может быть промышленное оборудование или транспорт из любой европейской страны, США или Японии. В линейке наших спецпредложений есть акции от популярных китайских производителей, поставщиков оборудования и спецтехники из Ирана и других дружественных стран. Например, сейчас действуют акции на автомобили EXEED, Chery, Omoda, с выгодой можно приобрести и электрокары SKYWELL ET5, коммерческую технику ISUZU, тягачи и самосвалы SANY, спецтехнику Lovol и другие популярные бренды.

Мы также работаем по технологии параллельного импорта, и финансируем сделки с подержанным имуществом. Поэтому у наших клиентов нет ограничений в выборе.

Кто сегодня чаще всего обращается за лизингом? С кем работает «Балтийский лизинг»?

Мы работаем с бизнесом различного масштаба и отраслевой принадлежности. На сегодняшний день наши основные клиенты – малый и средний бизнес. Важно, что в продуктовой линейке «Балтийского лизинга» есть много продуктов, которые подойдут под различные запросы бизнеса. Это и программа такси, и экспресс-лизинг оборудования, и специальное предложение для фермеров и агропредприятий.

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