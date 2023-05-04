Пьяный мужчина выпрыгнул из окна второго этажа

В больницу он попал с переломами позвоночника и пяток.

Вчера вечером из окна второго этажа сталинской двухэтажки по улице Гагарина, 96 выпрыгнул мужчина и остался лежать на асфальте. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи доставила его в больницу скорой медицинской помощи.



— Пациент к нам попал в состоянии алкогольного опьянения. У него диагностированы переломы позвоночника и обеих пяточных костей, — сообщили GOROD48 в больнице.



По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, проверкой обстоятельств этого происшествия будет заниматься отдел полиции №4 УМВД РФ по Липецку.