Общество

34 минуты назад

Пьяный мужчина выпрыгнул из окна второго этажа

1 621
#падение с высоты
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Пьяный мужчина выпрыгнул из окна второго этажа

В больницу он попал с переломами позвоночника и пяток.

Вчера вечером из окна второго этажа сталинской двухэтажки по улице Гагарина, 96 выпрыгнул мужчина и остался лежать на асфальте. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи доставила его в больницу скорой медицинской помощи.

— Пациент к нам попал в состоянии алкогольного опьянения. У него диагностированы переломы позвоночника и обеих пяточных костей, — сообщили GOROD48 в больнице.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, проверкой обстоятельств этого происшествия будет заниматься отдел полиции №4 УМВД РФ по Липецку.
1 621
#падение с высоты
1

Комментарии (1)

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эх

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