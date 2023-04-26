Общество

48 минут назад

Завтра в Липецке летняя погода: воздух прогреется до +22

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#потепление
Завтра в Липецке летняя погода: воздух прогреется до +22

Существенных осадков синоптики не обещают.

27 апреля атмосферное давление в Липецкой области будет расти, погода ожидается облачной с прояснениями, небольшие дожди пройдут лишь местами. 28 и 29 апреля регион попадет под влияние атмосферного фронта с запада — повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 апреля - 14-15 градусов тепла, что на 3-5 градуса выше климатической нормы, 29 апреля — 11-13 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от +5 до +10 градусов, днем — от +18 до +23 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от +6 до +8 градусов, днем — от +20 до +22.

День 27 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 6 градусов мороза. 

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#потепление

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