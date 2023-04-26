МЧС напомнило о штрафах для дачников

Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает дачникам о штрафах за нарушения пожарной безопасности.



Пожарные сообщают, что с 1 марта металлическую емкость для сжигания травы можно располагать на расстоянии не менее 7,5 метра от зданий и построек.



Запрещено разжигать огонь на торфяных почвах, под хвойными деревьями, в дырявых емкостях, запрещены сельхозпалы, в ветреную погоду, а также во время действия особого противопожарного режима.



Также возможен штраф на участке за сухостой. Сначала инспектор госпожнадзора вынесет предупреждение, если оно будет проигнорировано - садовод будет оштрафован.



Максимальный штраф за эти нарушения составляет 15 тысяч рублей для граждан, 30 тысяч рублей — для должностных лиц, 400 тысяч рублей — для юридических лиц.



В период особого противопожарного режима – до 20 тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч рублей для юрлиц.



Уголовная ответственность в виде лишения свободы наступит, если пожар стал причиной крупного ущерба или смерти человека.

