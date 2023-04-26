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МЧС напомнило о штрафах для дачников

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#МЧС #пожар #штраф
МЧС напомнило о штрафах для дачников
Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает дачникам о штрафах за нарушения пожарной безопасности.

Пожарные сообщают, что с 1 марта металлическую емкость для сжигания травы можно располагать на расстоянии не менее 7,5 метра от зданий и построек.

Запрещено разжигать огонь на торфяных почвах, под хвойными деревьями, в дырявых емкостях, запрещены сельхозпалы, в ветреную погоду, а также во время действия особого противопожарного режима.

Также возможен штраф на участке за сухостой. Сначала инспектор госпожнадзора вынесет предупреждение, если оно будет проигнорировано - садовод будет оштрафован. 

Максимальный штраф за эти нарушения составляет 15 тысяч рублей для граждан, 30 тысяч рублей — для должностных лиц, 400 тысяч рублей — для юридических лиц. 

В период особого противопожарного режима – до 20 тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч рублей для юрлиц. 

Уголовная ответственность в виде лишения свободы наступит, если пожар стал причиной крупного ущерба или смерти человека.
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#МЧС #пожар #штраф

Комментарии (2)

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Бабка

34 минуты назад
Дед Пихто, читать учили?
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Дед Пихто

48 минут назад
Противопожарный режим вводят на весь сезон, в результате сельские и садовые дома обрастают кучами сухой травы, веток и пр. сельхозмусора. Почему нельзя разрешить сжигать отходы в бочках поздно вечером, когда трава мокрая от росы или после дождя?
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