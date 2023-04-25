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В Ростовской области получил 14 лет тюрьмы по делу о госизмене

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#госизмена #наказание

Мужчину также лишили воинского звания. Заседание проходило в закрытом режиме.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне, - передает ТАСС.

Его также лишили воинского звания.

По данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, в прошлом году он дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

Отмечается, что дело слушалось в общем порядке и закрытом режиме, так как его материалы содержат гриф "секретно". Приговор военнослужащему Ростовского гарнизона Илье Трачуку, который признан виновным в госизмене и незаконном доступе к сведениям, содержащим гостайну, не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

К лишению свободы по обвинению в государственной измене в начале апреля в Ростовской области также приговорили россиянина Евгения Никифорова. Он получил шесть с половиной лет колонии строгого режима.

Мужчину обвинили в попытке перейти границу и намерении участвовать в боях в составе вооруженных сил Украины. Никифоров сообщил, что не собирается обжаловать приговор.

Согласно данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, Трачук в прошлом году дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.
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#госизмена #наказание

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