В пяти домах на двух улицах отключат холодную воду

Причиной отключений холодной воды 25 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 36а, 38, 38/3, 38/4 по улице Пестеля – машина с водой подъедет к дому № 38.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 85 по улице Фрунзе – воду подвезут к вышеуказанному дому.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



25 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 3 по улице Брусничной, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а, 36 в Космическом переулке, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 2, 4 в Лунном переулке, № 1 по улице Третьякова, № 5 по улице Шоссейной. № 302 в садоводчестве «Металлург-2», также обесточат улицы Арсеньева, Баумана, Белорусскую, Бородинскую, Еловую, Карбышева, Лавочкина, Мешкова, Пожарскую, Рассветную, Сокольскую, Стасова, переулок Свободный, садоводчества «Сокол-2», «Сокол-3».



С 09:00 до 16:00 без света останутся улицы Багратиона, Островского.



С 12:00 до 18:00 не будет электричества в доме № 33 по улице Плеханова.



