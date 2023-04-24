Завтра дожди и до +16

25 и 26 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием южного циклона – ожидаются дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 апреля – 9 градусов тепла, что в пределах нормы, 26 и 27 апреля –13-14 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы,.



С 19 апреля в центральных и северных районах области установилась высокая пожароопасность лесов - IV класс горимости.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дожди, местами сильные. Ветер переменный, 5-10 м/сек. Температура ночью – от +3 до +8 градусов, днем – от +11 до +16 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дожди. Ночью на улице от +4 до +6 градусов, днем – от +12 до +14 градусов.



День 25 апреля стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1981 году – 6 градусов мороза.



